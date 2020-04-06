«Дает деньги бездомным». Узбекский боец UFC рассказал, какой Мейвезер в обычной жизни

Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов (24-6) рассказал, как бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0) ведет себя в повседневной жизни.

Мурадов и Мейвезер дружат. Летом прошлого года Мейвезер назвал узбека в Twitter лучшим бойцом ММА в мире.

— Когда в последний раз списывались с Мейвезером?

— Три дня назад списывались.

— Насчет чего?

— Как дела, как жизнь молодая, чем занимаешься и все такое. А до этого созванивались, когда с ним произошло несчастье — дядя умер, который его воспитал и тренировал (Роджер Мейвезер. — Прим. «СЭ»).

— Думаю, многим Мейвезер кажется капризным человеком. Какой он настоящий?

— Каждый человек капризный. Надо добиться того, чего он добился. Получить то, что он имеет, остаться нормальным человеком, на потом уже что-то говорить. Может, если кто-то 100 тысяч заработает, и после этого с тобой не поздоровается — пройдет мимо. Хотя вместе с тобой рос, а вчера за одним столом с тобой обедал. Есть такие люди.

Мейвезер — не такой, как в социальных сетях или когда включаются камеры. Допустим, ситуация. К Флойду подходит молодой пацан и говорит: «О, я твой фанат, ты красавчик, можно ли с тобой сфотографироваться?» Мейвезер с ним сфотографируется без проблем. А если подойдет какой-нибудь чувак и скажет: «О, Флойд, иди сюда, сфоткаемся с тобой», то Флойд ответит: «А почему ты даже не спросил, как у меня дела?» Он просто так ничего не сделает, ему важно увидеть уважение. В ресторане Мейвезер здоровается со всеми. С официантами — за руки. Покушает, всем даст чаевые. А если на улице увидит бездомного — денег ему даст, спросит «как дела?»

— Чаевые такие дает, что люди в обморок падают?

— 100, 200, 300, 400, 500 долларов. Но это его дело. (Илья Андреев)