Чимаев возглавит один из ноябрьских турниров UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев возглавит один из турниров UFC в ноябре, сообщила в Twitter журналист MMA Junkie Фара Ханнун со ссылкой на президента UFC Дану Уайта. По словам Ханнун, соперником Чимаева будет не бразилец Демиан Майя, что обсуждалось ранее.

В ноябре турниры UFC будут проходить в Лас-Вегасе. До этого в СМИ фигурировала информация, что соперником Чимаева может стать американец Нил Мэгни.

26-летний Чимаев (9-0 в ММА) дебютировал в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы в трех боях. Он стал одним из самых обсуждаемых бойцов последних месяцев. За это время число его подписчиков в Instagram выросло с 30 тысяч до 800 тысяч.

Just spoke to Dana White who tells me the surprise for Khabib is not GSP. Also asked for an update on McGregor/Poirier which is on the table for January but UFC is waiting to hear back from McGregor. Finally, Chimaev will headline an event in Nov. but it won't be Demian Maia.