Бывший тренер Федора Емельяненко рассказал о фантастической памяти бойца

Бывший тренер российского бойца Федора Емельяненко — Андрей Былдин — в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, что у спортсмена удивительная память.

Былдин работал с Емельяненко с 2000 по 2003 годы, когда тот выступал за команду Russian Top Team.

— Память у Емельяненко фантастическая, — сказал Былдин. — Я бы сказал — шизофреническая. Человек помнит мельчайшие детали, которые надо бы уже забыть.

— Например?

— Я с Федей не общался к тому моменту уже года три-четыре. Вдруг приходит от него SMS: «Как поживаешь? Не стыдно тебе?» А не писал несколько лет!

— Это когда было?

— Лет пять назад. Когда развелся с Мариной и снова женился на Оксане, мы перестали общаться. Хотя я его и поздравил со свадьбой, Оксану ведь знаю.

— Заново сыграл свадьбу с первой женой??

— Знаю, что обвенчались. Хотя был обвенчан с Мариной — но и с Оксаной тоже венчались.

— Так за что вам должно быть стыдно?

— Я с юмором ту SMS воспринял. Перезванивать не стал — написал в ответ: «За что? А ты как поживаешь?» — «Все хорошо, готовлюсь к бою в Америке, Оксана беременна». Вот так обмениваемся сообщениями, нормальный разговор. Вдруг приходит новое — «А как твою жену зовут? Как ребенка?» Я был в шоке.

— Почему?

— Мы же знакомы! Он прекрасно знает, что мою жену зовут Юля, а дочку Василиса. Точно так же, как его дочь.

— Что бы это значило?

— Как я понял — наверное, в этот момент Федя «на метле». Злоупотребил храброй водой. Обычно-то ему такие провалы в памяти не свойственны!

— Что-то стали писать в ответ?

— «Федя, ты что, запамятовал?» — «Да, забыл, прости-прости». Ну и проехали. Пишу: обрати внимание на подготовку, бой с Мальдонадо был полон ошибок, бьешь сериями в защиту вместо того, чтобы делать шаг назад и ударить избирательно. Как бил раньше. Не переводишь в борьбу, не видишь картину боя.

— Что Емельяненко?

— Тут же почувствовал агрессию в ответе. Если мягко — «ты мне столько гадостей сделал». А в конце добавил: «Все судьи отдали мне победу».

— Это против Мальдонадо-то?

— Ну да. Пишет: «А помнишь, как я за тебя заступился в коллективе, когда люди говорили, что не надо меня боксу учить? Я ответил — только Андрюху буду слушать». Столько лет помнил этот момент! Еще кое-что приписал такое, что я понял — наверное, со здоровьем что-то ненормальное. (Илья Андреев, Юрий Голышак)

«Федор Емельяненко нас предал»