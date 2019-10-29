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Бой Магомедшарипов — Каттар будет трехраундовым

15:26
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Бой между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве будет трехраундовым, сообщает ТАСС.

Поединок будет главным на турнире, который состоится 9 ноября. При этом главные бои на турнирах организации проходят в пять раундов.

Изначально в главном бою турнира в Москве должны были встретиться россиянин Александр Волков и бразилец Жуниор Дос Сантос. Позднее Дос Сантос снялся из-за травмы ноги, и его заменил американец Грег Харди.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7057658

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