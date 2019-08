Bellator 225: Лара жестко избила Тернер. Видео

Колумбийка Алехандра Лара на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) нокаутировала американку Тэйлор Тернер в первом раунде, не предоставив ей ни шанса. На счету Лары 8 побед в 11 боях, для Тернер 5-е поражение в 7 встречах.

Alejandra Lara asserts her dominance ?#Bellator225 result: Alejandra Lara def. Taylor Turner via TKO (Punches) R1, 3:44.



Lara snaps a 2-Fight losing streak and improves to 8-3 as a pro.



