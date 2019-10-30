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Абдулманап Нурмагомедов: «Хабиб должен уйти через два-три боя»

23:28
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — заявил, что его сын должен завершить карьеру в ММА черед два-три боя.

— Хабиб должен уйти через два-три боя, — сказал Нурмагомедов-старший в интервью пресс-службе Fight Nights Global. — Ислам через два боя — реальный претендент (на пояс UFC в легком весе). Я вижу, что сейчас он готов.

31-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года, с тех пор он провел две защиты. На счету Хабиба 28 побед и 0 поражений в ММА. У 28-летнего Махачева 19 побед 1 поражение.

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