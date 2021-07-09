Конор снова отжигает — Дастину Порье как следует досталось на пресс-конференции.

В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция перед третьим боем между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Бойцы сразятся в главном событии турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля на арене T-Mobile.

До этого они дрались в сентябре 2014 года (победил Макгрегор) и в январе 2021-го (победил Порье). Перед реваншем Макгрегор удивил вежливостью — о Порье он отзывался с подчеркнутым уважением. В этот раз все было по-другому — вернулся злой Конор Макгрегор.

Вопрос: Дастин, давай начнем с тебя. После последнего боя ты сказал, что у Конора больше нет той ауры, которую мы привыкли видеть. В этот раз все иначе: полные трибуны, ирландские флаги повсюду, и мы знаем, что Конор прекрасно выступает на таких больших сценах. Стал ли вызов для тебя другим из-за того, что окружает бой в этот раз?

Порье: Нет. Больше нет. Я уже не чувствую этой ауры. Безусловно, рядом со мной сидит опаснейший боец. Это тот человек, которого вы поддерживаете, но я смотрю на него как на человека, которого уже побеждал и которого смогу победить еще раз.

Вопрос: Дастин, после победы, находясь в октагоне, ты сразу сказал, что будет трилогия. Какие мысли у тебя в голове были тогда? Большой чек? Или что-то еще стояло за этими словами?

Порье: Я понимал, что трилогия будет моим следующим шагом. Как только вернулся в отель, я осознавал, что моим следующим соперником опять будет Конор. Поэтому я начал готовиться к нему сразу после того, как победил его.

Вопрос: Когда вспоминают ваш прошлый бой, все разговоры крутятся вокруг лоу-киков, ударов по икрам. Слыша это, о чем ты думаешь — что тебе удалось идеально выполнить план? Или возникают другие мысли, например: «Почему люди не обращают внимание на остальное, что я сделал в бою?»

Порье: Удары в икроножную часть помогли мне открыть другие удары. Это ММА, и тут много других элементов. Вот и все. Если б не эти удары, то применил бы тейкдауны или бокс...

Макгрегор: Ты будешь бегать как собака в эту субботнюю ночь!

Вопрос: Дастин, в январе вы были дружелюбны, а в этот раз все опять превращается в личное, да?

Порье: Нет, только бизнес.

Макгрегор: Ты мелкая сучка! Твоя жена — самая главная в твоей семье! Мелкий глупый деревенщина! Жена Джоли, жена Джоли (Джоли — имя жены Порье. — Прим. «СЭ»).

Порье: Раньше ты был намного круче, и твой трештокинг был другим. Сейчас — полный отстой (улыбается).

Вопрос: Конор, ты всегда отличался тем, что умеешь работать над ошибками. Сразу после боя ты сказал, что лоу-кики принесли ему победу. Удалось ли тебе за это время найти другие проблемы, другие вызовы с его стороны, или же лоу-кики — это все?

Макгрегор: Это мой хлеб с маслом. Это то, что заставляет меня просыпаться по утрам, и это то, что разжигает внутри меня огонь. Знаете, ошибки, которые нужно исправить, моменты, над которыми нужно поработать... Это был отличный лагерь. Я был сфокусирован на оппоненте, на его навыках.

Порье: В этот раз я буду бить в пах...

Макгрегор: Что? Закрой рот, идиот. Я станцую на твоей голове!

Вопрос: Конор, очевидно, ты уже не тот джентльмен, которого мы видели в Абу-Даби. Чувствуешь ли ты, что тебе в этот раз удалось залезть ему в голову?

Макгрегор: Пройду через его голову, сделаю там дыру, снесу ее с его плеч! Это и есть моя цель! С ним все покончено! Конец настал для него!

Даже после того боя он говорил, что больше не любит это дело. Он понимает, какие удары пропускал! В эту субботу он будет бегать как собака по октагону, а затем я его усыплю!

Вопрос: Конор, что победа в предстоящем бою будет значить для тебя и для твоего наследия?

Макгрегор: Будет очередное большое достижение. Люблю выходить и побеждать, несмотря ни на что. Готов сделать немыслимое и устроить для вас шоу!

Вопрос: Конор, ты вышел, попозировал для публики, а затем схватил соус Дастина и выбросил его. Почему ты решил так поступить?

Макгрегор: Потому что не надо ставить мусор на мой стол! Где настоящий ирландский острый соус — Proper 12?

Порье: Меня ждет бутылка Redbreast 21 года выдержки после того, как я надеру эту задницу (улыбается).

Вопрос: Конор, это ваша первая встреча после Абу-Даби и тех перепалок в социальных сетях. Как тебе первая личная встреча спустя столько времени?

Макгрегор: Выглядит не очень, честно говоря. Весогонка явно подбивает его. Стресс, который он испытывает, недостаток сна — все это я вижу в нем. Его ждет тяжелый бой, и я сделаю это с удовольствием.

Вопрос: Аналогичный вопрос Дастину. Бурлят ли в тебе какие-то эмоции или это просто бизнес?

Порье: Только бизнес. Вижу человека, которому нужно сходить с ума...

Макгрегор: А я вижу в тебе труп!

Вопрос: Конор, я и вся моя семья поставили деньги на твою победу. Можешь ли ты гарантировать, что ты железно победишь?

Макгрегор: Абсолютно. Железно. Я прикончу этого человека!

Вопрос: Конор, тебя помнят как человека, который ни перед кем не извинялся. Здесь ли он сегодня и будет ли он в октагоне в ночь боя?

Макгрегор: Я эволюционировал. Вырос и завершил цикл. Мне не терпится продемонстрировать это в эту субботу! Тогда вы увидели величайшее выступление в истории UFC, когда я бился в «Мэдисон-Сквер-Гарден» (в ноябре 2016 года Макгрегор там нокаутировал Эдди Альвареса. — Прим. «СЭ»), завоевав там второй титул. Но мое предстоящее выступление будет еще лучше!

Пресс-конференция Дастина Порье и Конора Макгрегора. Фото Reuters

Вопрос: Дастин, ты тоже уже большая звезда в UFC, как ты избегаешь этой ловушки — веры в свой хайп?

Порье: Да у меня никогда этого и не было. Я знаю, кто я такой, и мне легко быть самим собой.

Вопрос: Конор, ты попадешь в Зал славы UFC, твое наследие закреплено, но как победа в трилогии с Дастином Порье сравнится с твоими остальными достижениями?

Макгрегор: Ощущение, будто я вернулся на стройку. На мне каска, жилет и два молота в руках. Вот какой у меня настрой. Я не думаю о своих прошлых достижениях, деньгах в банке и рекордах в списке Forbes. Мне до этого нет дела. Я вернулся на стройку в экипировке и с молотками в руках!

Вопрос: Конор, ты пробовал тот соус, который Дастин подарил тебе на Бойцовском острове?

Макгрегор: Даже не прикоснулся!

Вопрос: Дастин, будет ли победа в трилогии с Конором ценнее, чем завоевание временного пояса UFC в бою с Максом Холлоуэем на UFC 236?

Порье: Думаю, что будет более значимая победа в плане хайпа...

Макгрегор: Не надо противоречить самому себе! В прошлый раз ты говорил, что титул UFC значит для тебя все, однако ты предпочел более выгодный бой. Ты фейковый говнюк!

Вопрос: И теперь вопрос вам обоим. В случае победы вы бы хотели вернуться до конца 2021 года и побиться за титул против Чарльза Оливейры?

Макгрегор: Да, мы заполним этот стадион Allegiant, эту «звезду смерти» (65-тысячный стадион в Лас-Вегасе. — Прим. «СЭ»).

Порье: Конечно. Это следующий шаг. Подерусь за титул в конце года.

Вопрос: Конор, говорят, что сильные признают сильных. Воспринимаешь ли ты Дастина как сильного оппонента и чемпиона?

Макгрегор: Нет. Он не на моем уровне. Он выглядит отвратительно. Он хилый, хрупкий для этого веса. Его тело, голова. Весогонка сказывается на нем. Я же вижу. А я в весе, я готов. Я выйду и заберу все!

Вопрос: Дастин, ты пришел в эту игру молодым бойцом, но теперь ты уже опытный бизнесмен. Скажи, каким оказался для тебя этот путь — из бойцовской игры в бизнес-игру?

Порье: Был рост. Учился на ошибках и поражениях. Так что я лишь становился лучше.

Макгрегор: Твоя жена — это муж в семье!

Вопрос: Конор, в прошлый раз ты был невероятно дружелюбен, но в этот раз мы видим обратную картину. Что произошло?

Порье: Его вырубили к чертовой матери! Это не McGregorFast, а McGregorSleep.

Вопрос: Конор сказал, что ты был напуган в прошлом бою. Твоя реакция на это?

Порье: У меня есть здоровая опасность в каждом бою. Знаю, что я человек, что, если я допущу ошибку, я могу проснуться и спрашивать: «Что произошло?» Я выхожу так на каждый бой.

Вопрос: Конор, ты уважаешь Порье, несмотря на исход второго боя с ним?

Макгрегор: Мне плевать на него. Он Бастер Дуглас, Джеймс Дуглас (Джеймс Бастер Дуглас — боксер, сенсационно нокаутировавший Майка Тайсона в 1990 году. — Прим. «СЭ»). Вот кто он. Именно таким его запомнят. Это была случайная победа, и я исправлю это в этом бою.

Вопрос: Дастин, тот же вопрос. Уважаешь ли ты его как бойца?

Порье: Да. У меня нет ненависти ни к кому. Ментально я на другом уровне.

Вопрос: Дана, можно ли сказать, что мы видим сейчас более привычную версию Конора по сравнению с той версией, которую мы видели в Абу-Даби?

Уайт: Да. Каждая версия Конора чем-то отличалась. Он делает то, что должен делать.

Конор Макгрегор. Фото Reuters

Вопрос: Конор, ты выиграл ровно один бой с тех пор, как Барак Обама покинул пост президента...

Макгрегор: Закрой свой рот! В противном случае я приду и сломаю тебе нос! Ты мелкая крыса! Кто-нибудь, втащите ему!

Вопрос: Тебя же отправили туда, где времени не существует. Это было шесть месяцев назад. Мы хотим узнать, почему мы должны ожидать другого результата в этом бою.

Макгрегор: Это на один бой больше, чем ты выиграл, мелкий засранец! Ты мелкая сучка!

Вопрос: Почему мы должны ожидать другого результата в этом бою? Конор, ответь честно...

Порье: Он говорит, что он надел каску, что у него молотки в руках, но мои рабочие ботинки были на мне последние десять лет. Я всегда пахал.

Вопрос: Конор, несмотря на твою неприязнь к Нейту Диасу, Хабибу Нурмагомедову, Дастину Порье, считаешь ли ты, что бойцу нужен сильный соперник, сильный враг, для того чтобы построить свое наследие?

Макгрегор: К черту весь ростер! Ты вроде бы пытаешься быть добрым, пытаешься помочь им из жалости, но к черту их всех! Я иду за каждым из них!

Вопрос: Конор, ты не раз говорил о своем наследии. Скажи, насколько третий бой с Нейтом Диасом был бы интересен для тебя?

Макгрегор: Он однозначно состоится. У нас счет 1-1, и он обязательно состоится. Жду этого дня.

Вопрос: Дастин, после твоего перехода в American Top Team и тренировок под руководством Майка Брауна ты стал совершенно другим бойцом. Насколько это его заслуга?

Порье: Он очень сильно помог моему росту, моей эволюции в боях. Помог соединить все воедино: кикбоксинг, борьбу, джиу-джитсу. Он отличный человек и тренер в углу.

Дастин Порье. Фото Reuters

Макгрегор: Луизиана недостаточно для тебя хороша? Так ведь? Она ведь недостаточно хороша для твоих амбиций, поэтому же ты уехал?

Вопрос: Конор, ты уже становился двойным чемпионом UFC. Какие цели ты сейчас перед собой ставишь?

Макгрегор: Зарубы, бои, битвы! Это то, что я люблю, и это то, чем я занимаюсь всю свою жизнь.

Порье: А зачем вы пытаетесь тогда выйти на связь с парнями из мира бокса — моими приятелями, чтобы они дали экспертную оценку?

Макгрегор: Закрой рот!

Порье: Зачем вы зовете моих друзей в свой лагерь (улыбается)?

Макгрегор: Что? Мы никого не зовем, болван! Я вынес Поли Малиньяджи в спарринге, готовясь к поединку с Флойдом Мейвезером, который является одним из величайших боксеров планеты. Мы никому не звонили, не запрашивали никакую информацию! Ты болван!

Порье: И мы оба сделали с тобой одно и то же.

Вопрос: Конор, отсутствие трештока в прошлый раз сделало поединок проще для Дастина. Но сможешь ли ты вернуть этот запугивающий фактор после того, как ты потерял его? Как ты намереваешься использовать это психологическое преимущество?

Макгрегор: Мне класть на все это! Заприте меня с ним в октагоне, а дальше сами все увидите!

Вопрос: Дастин, ты знал, что в этот раз трештокинг будет. Скажи, как ты готовился к этому?

Порье: Никак. Мне просто больше нет до этого дела. Мне без разницы.

Вопрос: Конор, сколько еще осталось времени до статуса миллиардера?

Макгрегор: К 35 годам я им стану. Сейчас мне 32.

Вопрос: Ладно. На следующей неделе тебе будет 33. Хотел бы получить подарок от Даны Уайта?

Макгрегор: Нет. У меня есть все.

Вопрос: Дастин, Конор опубликовал пост, в котором написал, что тот, кто первым пройдет в ноги, — тот трус. Ты будешь рубиться с ним или будешь проходить в ноги?

Порье: Я закроюсь и прыгну в ноги.

Вопрос от экс-бойца UFC Форреста Гриффина: Дастин, назови худшую часть тренировочного лагеря, а также лучшую часть.

Порье: Худшая часть — это то, что к концу лагеря у меня все тело болит. Я пахал девять недель подряд, и теперь я готов биться. Так что эти последние пара недель до недели боя — они самые тяжелые. Лучшая часть — это начало лагеря. Мне хочется вернуться в зал, увидеться со всеми ребятами.

Вопрос от Форреста Гриффина: Конор, аналогичный вопрос.

Макгрегор: Мне все нравится в лагере. И начало, и середина, и конец, и подготовка, и сегодняшняя пресс-конференция, и завтрашнее взвешивание, и сам поединок. Я люблю все это.

Вопрос: Дастин, Конор в интервью признался, что заглядывал за спину перед вашим вторым боем. Он сказал, что готовился к Мэнни Пакиао. Считаешь ли ты, что это оправдание с его стороны? Что на самом деле в прошлый раз он показал все, на что он способен?

Порье: Знаешь, я побил его. Это бой. Подготовка лежит на тебе. Интересно будет послушать, какое оправдание у него будет в этот раз.

Вопрос: Конор, история показывает, что когда ты активен, то находишься в наилучшей форме. Оглядываясь назад, сожалеешь ли ты о том, что за последние пять лет побился всего три раза?

Макгрегор: Не буду сожалеть ни о чем, что я сделал на этой планете, до конца своих дней. Я люблю свою жизнь, я делал невероятные вещи, и у меня была невероятная карьера, которая еще будет длиться долго.

Вопрос: И еще, Конор. Ты так и не дал прогноз на бой...

Макгрегор: Нет. Я уже сказал, что его вынесут на носилках из этого боя.

Вопрос: В каком раунде, сэр?

Макгрегор: Платите, чтобы увидеть это!

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).