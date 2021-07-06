Американец уверен: перед их третьим поединком ирландец будет вести себя как сумасшедший, а не как вежливый миллионер.

Дастин Порье (США) — Конор Макгрегор (Ирландия)

UFC 264, Лас-Вегас (США), T-Mobile Arena.

Начало боя — ориентировочно 07:30 мск. Прямая трансляция — РЕН ТВ.

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 264, в главном событии которого подерутся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Это будет третий бой между ними. На кону нет пояса, но победитель этого поединка наверняка получит бой с действующим чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой. Порье, нокаутировавший Макгрегора в январе, мог подраться за пояс с Оливейрой еще в мае, но выбрал более денежный вариант — трилогию с Конором. За неделю до UFC 264 Дастин дал большое интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.

О трилогии

— Для меня это не трилогия. Это совершенно другой бой. Ровно так же было и с реваншем. Хоть этот бой и состоится в год нашего реванша, все же это совершенно другой поединок. Вот так я настраиваю себя.

Против меня выйдет тот же парень, но только с другим планом. У него будут другие контратаки, другое движение и в целом иной подход к бою, поэтому никогда не знаешь заранее, к чему быть готовым, пока клетка октагона не закроется. Я внимателен и готов ко всему.

Я знаю, как он двигается, и я сейчас гораздо лучше чувствую тайминг, скорость, точность, чем он. Этого всего у него, конечно же, не отнять, он особенный боец, но в январе я превзошел его. Тогда я чувствовал его тайминг и видел, как он пытается доводить удары.

Безусловно, благодаря этому риску он добился невероятных нокаутов в своей карьере. Не могу не уважать его за это. Я сам придерживаюсь подобного плана. У нас, так скажем, наплевательско-пофигистический образ мышления. Мы выходим в клетку, получаем удовольствие, рискуем, пытаясь оформить яркую досрочную победу. Поэтому в трилогии кто-то упадет. Так устроен бизнес в ММА.

О первом бое

— В первом бою меня уже знала американская публика (бой состоялся в сентябре 2014 года. — Прим. «СЭ»). В моей копилке уже было несколько отличных выступлений в UFC, я шел на серии побед. Он только-только начинал наводить шороху, о нем говорили, и ему тогда нужна была значимая победа, чтобы еще больше заявить о себе. К сожалению, под прицелом оказался я. Оказался, так скажем, ступенькой для него на пути к славе. И он стал таким, а я стал частью этой истории.

Отстойная ситуация, но в то же время в этом кроется прелесть жизни. Все идет по кругу, и мы встретились снова спустя многие годы, когда он уже успел стать чемпионом UFC в двух весовых категориях, а я — обладателем временного пояса. Это история с хорошей развязкой.

О мотивации Конора

— Когда я думаю о Коноре и его отношении к боям, возникает мысль, что ему нет необходимости драться. У него есть деньги, которых хватит до конца его дней. Но в нем есть желание драться. Это говорит о том, что он мотивирован. Он не выходит с целью просто заработать чек. Он не выходит на работу, а выходит доказать миру, что он лучший. Это мотивирует меня выложиться на все сто, потому что этот человек действительно любит свое дело, и это делает его опасным.

О своей мотивации

— Обеспечить семье лучшую жизнь, достичь цели, которую я себе поставил в ММА, и стать чемпионом. Не хочется, чтобы люди запомнили меня лишь временным чемпионом. Хочу исполнить свою мечту — стать неоспоримым чемпионом мира, и на пути к этому нет варианта лучше, чем третий бой с Конором Макгрегором. Я много раз падал, но всегда вставал и шел вперед. Это то, чем я горжусь прежде всего.

О деньгах

— Деньги или возможность вновь подраться за пояс? Самое важное в этом бою — это финансовая составляющая, а потом уже спортивная. Мне надо кормить семью. Семья — все для меня. Хорошая новость для меня заключается в том, что третьим боем с Конором можно одним выстрелом убить двух зайцев.

Подрался я бы за пояс или выбрал бы денежный поединок с Конором, будучи 20-летним парнем? Врать не буду, я не знаю. Сложно ответить.

Почему я выбрал бой с Конором, а не бой за вакантный титул? Решение я принял довольно быстро. Если я лучший в мире, то мне нужно вновь победить Конора, а затем драться за пояс. Так скажем, это удвоение ставки. Я азартный человек, и я верю в свои боевые навыки. Так что я удвоил ставку.

Не знаю, интересно ли вам узнать о контрактных нюансах, но в случае боя за пояс мне бы не выплатили процентов с продаж платных трансляций. Мне бы дали в три раза меньший гонорар. Поэтому выбор пал на третий бой с Конором. Я денежный боец. Повторюсь, что я отец, муж, и у меня есть свои жизненные приоритеты.

О разных Конорах (перед первым боем враждовали, перед вторым — уважали друг друга)

— Мне будет плевать, даже если Конор будет себя вести как сумасшедший. Это не имеет значения для меня. Ментально я стал совсем другим. Так же было и перед реваншем. Я далеко не ребенок, осознаю, что невозможно контролировать все. В ментальном плане я стал гораздо сильнее. Спокойно отношусь к критике, и я, кстати, уверен, что в этот раз мы увидим сумасшедшего Конора. Но в то же время будет весело. Как ты можешь быть сумасшедшим, учитывая, что тебя в прошлый раз нокаутировали? В Абу-Даби на глазах всего мира я перевел его в авиарежим.

Ожидания от третьего боя

— Очевидно, он уже научился защищаться от ударов в ногу. Не удивлюсь, если в этот раз он сам захочет отбить мою ногу, поэтому я этот момент учел и поработал над защитой. Ожидаю, что он будет действовать более агрессивно. Если бы я был Конором, то я бы постарался закончить этот поединок как можно быстрее. В противном случае с каждым раундом ему будет все тяжелее.

Я хочу тяжелую и кровавую войну, хочу поставить под вопрос свою волю в этой трилогии. Хочу, чтобы я испытывал дискомфорт с первой секунды боя. Я хочу почувствовать это, потому что именно в этом кроется суть боев. А все остальное — болтовня, лайки и подписчики в Instagram, забавные видео — это просто отвратительно. Это все наигранно. Реальность начинается после сирены о начале боя. Вот это уже на 100% реально.

Я буду бить ему в голову, а не по икрам. Не исключаю победу болевым приемом. Есть много способов победить его. Или же затащу его в глубокие воды, чтобы доказать, что я готов пролить больше крови, чем он. Каждый может упасть от удара, и мы оба уже бывали в этой позиции — тем интереснее наша трилогия. Мы оба нокаутировали друг друга. Он оправдывается тем, что ему отбили переднюю ногу, что ему стоило боксировать побольше и биться в стойке каратиста. Но кому до этого есть дело? У нас отличная история, и кто-то в этот раз обязательно упадет.

А его фраза о том, что кто первый полезет бороться, тот сучка, говорит о его неуверенности в своих силах. Мы должны понимать, что это смешанные единоборства.

О политике UFC

— В первом бою я не то чтобы дрался против ирландца и ирландских фанатов, но и с представителями СМИ, самой организацией, которая, как мне кажется, хотела, чтобы я проиграл.