Порье и Конор не вернут Хабиба в октагон. От ирландца осталось только тень, а Порье не дал эмоций

Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о главном бое UFC 257 и шансах на возвращение Хабиба Нурмагомедова.

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Дастин Порье разгромил Конора Макгрегора в главном поединке UFC 257, продемонстрировал очень высокую дисциплину, и подтвердил блестящую подготовку, в том числе боксерскую. У Порье был четкий план на бой — измотать Макгрегора и воспользоваться тем, чего в Макгрегоре уже не могло появиться. Но как бы иронично это ни звучало, даже таким блестящим раскладом на бой Порье никого не удивил, даже наоборот — убил эмоциональную часть боя.

Макгрегор очень редко проводит бои, единоборствами так не занимаются. Мы помним его бой с Майевейзером, а спустя большое количество времени бой с Хабибом. Далее — только большое количество разговоров и скандалов, но это уже не единоборец. И я думаю, что уже сейчас можно начинать подводить итоги его карьеры.

Не нужно удивляться этому или воспринимать этот возможный поступок Конора как очередной пиар-ход. Явно сели рефлексы, нет чувства дистанции, не стало специальной выносливости. Сегодня в глазах ирландца после боя было видно, что и он это осознал. Фирменной наглости и самоуверенности Конору явно не хватило. Макгрегор — боец, которому нужно большое количество внимания, трэш-ток, переполненные трибуны. Может быть, при полном зале ирландцев все выглядело бы по-другому. Каждый удар сопровождался бы криками, они пели бы свои национальные песни, прославляющие виски... Вот мотивации и не хватило.

Самое страшное оружие ирландца — его харизма. Сегодня Порье разгромил Конора и в этом качестве. Не забывайте, главная цель этого боя — произвести фурор. Победитель должен был сделать то самое «необычное». Что-то, что могло послужить катализатором и сигналом для Хабиба Нурмагомедова к возвращению в октагон. Мы все понимали, что Хабиб хотел сделать не просто бой, а продемонстрировать что-то красивое, поэтому и поставил такие условия. Но одному танго не станцуешь. Победа Порье не произвела нужного впечатления и не могла достигнуть главного результата — вернуть Хабиба. Это точно нельзя назвать мотивацией для Хабиба. Порье — хороший, крепкий, но среднего уровня чемпион (им Дастин провозгласил себя после боя с Конором).

В предпоследнем бою UFC 257 Майкл Чендлер победил Дэна Хукера. Я даже шутя сказал, что человек, похожий на Камила Гаджиева, вынес австралийского пастуха, имея в виду дисциплину и брутальность одного и абсолютную невариативность другого. Вот пусть победитель этого боя и станет оппонентом Дастина Порье, но не Хабиб.