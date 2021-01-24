«Такое поражение разбивает сердце. Моя нога убита». Макгрегор разбирает бой с Порье и отвечает Хабибу

Пресс-конференция после заключительного январского турнира на Бойцовском острове

Конор Макгрегор

О лоу-киках Порье: «Такое поражение разбивает мне сердце. Моя нога полностью убита. Я опирался на переднюю ногу и как будто тонул. Вроде я делал подставки под эти лоу-кики, но все равно они заходили.

Начиналось все неплохо — я быстро встал после тейкдауна, разбирал его в клинче. Но этого оказалось недостаточно. Я не смог перестроиться в нужный момент... Теперь надеюсь вернуться в клетку в моем 11-м главном событии вечера.

Я пытался быть ментально стойким насколько мог. Но передняя нога была отбита и просто обвисла, тонула. Хотя я часто поднимал ноги под подставки и в спаррингах нормально в таких ситуациях себя чувствовал. Дастин очень хорошо защищался от ударов, хорошо давил.

Он провел феноменальный бой. Я же торопился с ударами и не смог перестроиться. Мне нужно пересмотреть бой целиком. На что повлиял простой? На все, но я не хочу оправдываться.

Я никогда не принимал такие лоу-кики в икру, никогда не сталкивался с этим. Видел, что в углу Дастина Тьяго Алвес, мастер лоу-киков, поэтому понимал, что он будет бить их. И он сам приучен к ним, набил на них ноги. Помню, как после одного из лоу-киков Тьяго сказал ему из угла: «Вот это был хороший [лоу-кик]». И я сам себе сказал: «Да, хороший». А потом ущерб от этих лоу-киков начал накапливаться все больше и больше.

В третьем бою я должен поменять подход, больше не могу вот так стоять на дистанции и принимать эти кики. Мне нужно больше инструментов. Возможно, мне придется менять стойки, придумывать что-то еще. Стили делают бои, этот лоу-кик ниже колена — очень интересный кик. Но когда вы оба в одной стойке. Когда вы в разных — это уже не то, он не работает. Когда мы были с ним в одной стойке, я легко защищался от этого кика. Но когда он поменял стойку, он начал пробивать мне ногу, хотя вроде и там я делал подставки... Но нужно подставляться так, чтобы кик бил в кость, а не в мышцу.

У меня прошел хороший локоть в клинче, хороший спиннинг-хук-кик. Я должен был быть активнее. Когда я ловил рукой его кики, мне нужно было сокращать дистанцию и клинчевать. Я чувствовал, что сильнее его в клинче по первому раунду. У меня много навыков. В клинче я чувствовал, что сильнее его физически, но во втором раунде я просто не перестроился вовремя.

Сейчас у меня 1-1 с Дастином, третий бой имеет смысл. Также стоит подумать о бое с Нейтом [Диасом]".

О словах Хабиба [Нурмагомедов написал в Twitter: «Вот что бывает, когда ты меняешь команду, которая сделала тебя чемпионом, и спаррингуешь с маленькими детьми вдали от реальности"]: «Моя команда — все та же с самого первого дня, я ничего не менял. Такой твит показывает характер человека без маски. Он сам думает возвращаться или нет? Что он будет делать против лоу-киков ниже колена сам? Я вставал из-под Дастина сегодня, вязал его, перебарывал в клинче. Но стили делают бои. Сегодня лоу-кики Дастина сыграли роль.

Ты либо возвращаешься либо нет — определись. Если хочешь выразить неуважение, то давай вернись в клетку сам и подерись со мной. Я здесь. Если ты возвращаешься — то возвращайся. Что ты сам будешь делать-то?"

Дастин Порье

О плане на бой: «Геймпланом на бой было не застаиваться на ногах, выбрасывать тяжелые, силовые удары и боксировать с самого начала. А вообще план был все мешать — кики, борьбу, бокс. Бить внутренние лоу-кики, с внешней стороны. Майк Браун просто настаивал, чтобы я в этом бою сделал ставку на лоу-кики в икру.

Даже с учетом, что Конор делал подставки, он немного не доворачивал ногу, и удар шел не в кость, а прямо в мышцу. Уже после второго лоу-кика я видел, как ему больно".

О возможном бое с Майклом Чендлером: «В нем нет никакого смысла, мне это неинтересно. Пусть Чендлер дерется с Оливейрой».

Об усталости от боев: «Сегодня в раздевалке я почувствовал какую-то опустошенность, вялость. Какая-то странная умиротворенность. Я больше не люблю это дело, как прежде. Поймите меня правильно, я вышел на свой пик, я чертовски хорош в этом деле, но больше не люблю его».

О разнице между Конором 2014 года и нынешним: «Я чувствовал его присутствие меньше, чем в прошлый раз. Может быть, это и потому, что я сам вырос. Его аура уменьшилась. Сегодня передо мной был просто другой боец» .

Дана Уайт

О разговоре с Хабибом: «Он сказал мне: «Дана, не обманывай себя. Я на несколько уровней выше всех этих ребят, я уже побеждал их». Не знаю, что он думает, но это не звучало обнадеживающе. Посмотрим».

О будущем Макгрегора: «Мне кажется, поражение сделает Конора более голодным. Здесь два пути — либо новый голод, либо конец карьеры. У Конора есть деньги. Я большой фан фильма «Рокки», в частности «Рокки 3». В случае с Конором — когда у тебя 100-метровая яхта — тяжело сохранять голод.

Когда-то он был голодным парнем, который хотел ходить в красивых костюмах, покупать хорошие вещи, хорошие дома, хорошие машины. Теперь я не знаю, что сказать... Тут одно из двух — голод или он заканчивает".

О геймплане Порье: «Хабиб мне говорил на прошлой неделе: «Если Дастин переведет его в первые полтора раунда, повяжет его в клинче, блокирует его руки, то бой дальше пойдет в его сторону. С Конором нужно перетерпеть эти полтора раунда.

Лоу-кики в икру решили исход боя. Конор провел хороший первый раунд, был собой, но и Дастин дрался неплохо. Потом он перестроился, включил эти лоу-кики. О Дастине все забыли перед боем, никто не спрашивал меня о нем в интервью. Люди просто забыли о нем".