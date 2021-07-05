Конору нужна победа, чтобы вызвать Хабиба на реванш. Но против Порье он не фаворит

Лучшие годы ирландца уже позади.

11 июля в Лас-Вегасе состоится третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Пока счет встреч равный — 1:1. «СЭ» собрал главную информацию о бое и дал прогноз на итог поединка. Сделать свою ставку на бой можете и вы, причем бесплатно — получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

Макгрегор — Порье 3: когда бой, где смотреть прямую онлайн-трансляцию

11 июля рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе состоится третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Этот поединок — главный на турнире UFC 264. На российском ТВ его покажет РЕН ТВ. Начало основного карда — в 5.00 мск.

Макгрегор — Порье: история встреч

Впервые они встретились в клетке в октябре 2014-го. Это было одностороннее избиение. Порье подошел к поединку с рекордом 8-2, однако Конор сводил его в школу — нокаут в первом раунде. Не так давно ирландец, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter, назвал тот бой самым легким в карьере.

В январе 2021-го для Макгрегора тоже все складывалось позитивно. В первом раунде он перебил Порье. Дастин считается хорошим ударником, но на фоне Конора снова смотрелся школьником.

Однако во втором раунде все изменилось. Удивительно, но Макгрегор, обычно выцеливающий каждый удар, начал промахиваться. Всего он смазал где-то 15 панчей. Все из-за того, что Порье измучил его калф-киками. После очередного промаха Конора американец пошел в атаку и в итоге победил нокаутом.

Второе поражение подряд нанесет сокрушительный удар по карьере Макгрегора в ММА. Его перестанут воспринимать как сильного бойца, интерес к нему упадет — соответственно, упадут и заработки ирландца. Быть прекрасным и остроумным оратором в этом бизнесе недостаточно. Главное — быть хорошим спортсменом.

Если вы хотите сделать ставку на бой Макгрегор — Порье, возьмите три фрибета по 500 рублей без депозита в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Конор Макгрегор. Фото Instagram

Макгрегор — Порье: подготовка к бою

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает минимальным фаворитом боя Порье — коэффициент на его победу 1.85, на Макгрегора — 2.05, на ничью — 40.

Хабиб Нурмагомедов после январского поражения Макгрегора написал: «Вот что бывает, когда ты меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом. Ты спарринговал с детьми вдалеке от реальности».

Тренер у Конора не меняется уже 15 лет — это Джон Кэвана. Но отчасти Хабиб прав — Макгрегор уже не работает, например, с Артемом Лобовым (ударка) и Гуннаром Нельсоном (грепплинг). Зато в его лагере есть непонятные бойцы с рекордом 0-0 — как индиец Рамстон Родригес. У фанатов ирландца есть повод для тревоги.

Порье, как и прежде, готовится в самом большом ММА-зале в США — American Top Team, где тренируются бойцы самого высокого уровня. Со спарринг-партнерами там проблем нет. Это и победа в январе делают из Дастина фаворита поединка.

На его стороне — универсализм, а также тот факт, что Макгрегор будто бы застрял в 2016 году. Конор не прогрессирует и остается бойцом с невариативным набором навыков.

Прогноз «СЭ»: победа Порье с коэффициентом 1.85.

За Макгрегора — то, что он сильнее в стойке. Безусловно, боссы UFC в 2016-м искусственно подтянули Конора к титулу в легком весе. Да и вообще делают ему всяческие поблажки. Но ударник он опаснейший.

Тренер Хабиба Хавьер Мендес (в прошлом хороший кикбоксер) считает Конора лучшим ударником в истории легкого веса UFC. И это вполне адекватное мнение. В этой весовой перебить на руках он может кого угодно.

Дастин Порье. Фото Instagram

Сколько продлится бой

Лишь два боя Макгрегора из 27 прошли всю дистанцию. Так что поединок с Порье вряд ли продлится все пять раундов. Это очень маловероятно. Как и то, что кто-то победит удушающим или болевым, — оба предпочитают биться в стойке, а в партере совсем не Хабибы, Вердумы и не Ройсы Грейси.

Нокаут в первом, втором или третьем раунде — наиболее вероятный исход этого боя.

Прогноз «СЭ»: поединок закончится в первом, втором или третьем раунде с коэффициентом 1.50.

Что будет, если Макгрегор проиграет, понятно: это закат карьеры. Но что же случится, если он победит? Конор наверняка получит бой за титул. А еще моральное право на то, чтобы вызвать Хабиба на реванш.

В линии БЕТСИТИ множество ставок на бои UFC. Выбирайте свою и ставьте бесплатно — получите бонус до 1500 рублей в мобильном приложении прямо сейчас!