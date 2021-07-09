«Никогда не буду оправдываться после поражений!» Каким был Макгрегор до того, как стал знаменитым

Что Конор говорил в первых интервью.

11 июля по московскому времени Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут третий бой. Перед их январским реваншем Макгрегор был очень уважителен, а на вчерашней пресс-конференции, наоборот, хамил Порье каждую минуту. Понятно, что делается это для продвижения поединка, о котором пока говорят не так много, как могло бы быть. Кажется, вчера ирландец в одиночку исправил ситуацию.

Конор начал заниматься ММА где-то в 2006 году, а до этого посещал только боксерские тренировки. В 2008-м дебютировал в профи, дрался бесплатно или за гроши, потом стал чемпионом Cage Warriors (там за бой платили в районе 2 тысяч фунтов), а в 2013-м подписался в UFC, почти сразу стал звездой и через два года уже получал за бои миллионы. Недавно Forbes назвал Макгрегора самым богатым спортсменом по итогам 2020 года — после того как тот продал бренд виски Proper 12.

Ниже — два интервью Конора из тех времен, когда он еще не был звездой. Первое — из 2008 года, где Макгрегор — еще юноша с угрями, второе — из 2013-го, взятое после его первого боя в UFC (победа нокаутом над Маркусом Бримейджем). Сейчас почитать высказывания Конора особенно интересно — после того как он разбогател, после его скандалов, после суперпобед и тяжелых поражений.

Интервью 2008 года (The Irish MMA Tapes)

— Какой у тебя стиль, какой опыт?

— Я профессиональный боец смешанного стиля с рекордом 4-1. Я на подъеме, и в будущем вы обязательно увидите меня в UFC. Вне всяких сомнений.

— Сколько ты уже дерешься?

— Что ж, я достаточно долго боксирую, а ММА я начал заниматься 2-3 года назад. Пусть будет два года назад. За это время я успел развиться в этом направлении и действительно полюбить этот спорт. Это как зависимость. Я тренируюсь два раза в день. Это то, чем я занимаюсь, и больше ни о чем мне думать не хочется. Вот так все просто.

— Насколько твоя карьера в боксе отличается от твоей основной занятости?

— То есть от ММА?

— Нет. Ну наверняка ты раньше работал пять раз в неделю по девять часов в смену.

— Чем отличается? Господи Иисусе. Тем, что...

— Ну кем ты работал до этого?

— Я был учеником сантехника. Проработав год, я понял, что это не для меня. В нашей игре все сводится к понятию «все или ничего». Если ты не тренируешься два раза в день и не отдаешься этому делу полностью, то тебе ничего не светит. Я понимал, что у меня есть достаточно таланта, самоотдачи и любви к спорту, из-за чего я решил бросить работу и начать гнаться за мечтой.

— И какая же у тебя мечта?

— Стать чемпионом UFC в легком весе, заработать деньги, обеспечить наилучшую жизнь моим детям, внукам и всем членам моей семьи. Моя цель — стать номером один в ММА.

— В каком зале ты тренируешься?

— Straight Blast Gym. Мой главный тренер — Джон Кэвана. Я тренируюсь бок о бок со многими высококлассными бойцами. Я до сих пор выступаю по боксу, представляю зал Crumlin Boxing Club. Там отличная команда. Каждый понедельник, каждую среду и пятницу я тренируюсь там с профессиональными боксерами, а в остальное время — в зале Straight Blast Gym, где оттачиваю навыки бойца смешанного стиля.

— Что тебе больше всего нравится в ММА?

— Абсолютно все. Я люблю их до последней капли. Мне нравится бороться, мне нравится боксировать. Это спорт номер один, ничто не сравнится со смешанными единоборствами. Что бы там боксеры, тайцы, борцы ни говорили, они все знают, что ММА — это спорт номер один, а UFC — самый лучший ММА-промоушен в мире. Все очень просто. ММА уже обгоняет бокс, и никакой другой спорт с ними не сравнится.

— Что бы означало для тебя жить своей мечтой, а именно — драться в UFC?

— Словами это даже не описать. Я тренируюсь так усердно, а мои навыки становятся все лучше и лучше. Я окажусь там, где хочу оказаться, и я на 100 процентов уверен в том, что доберусь до этого уровня, поскольку у меня есть все необходимое для этого. Это момент настанет, и я вам дам знать об этом.

— Оглядываясь назад — каких успехов ты смог достичь в 2008 году?

— Я впервые в этом году начал тренироваться на постоянной основе. Началось это, по-моему, с января. Тренируюсь теперь дважды в день. Мои навыки улучшаются, а мой партер теперь на невероятно высоком уровне, если сравнивать с тем, на каком уровне он был раньше. Это доказательство того, что упорный труд и самоотверженность окупаются.

Это был прекрасный год. Я уже в числе главных проспектов Ирландии. Я однозначно стану одним их лучших бойцов в мире, жду не дождусь 2009 года, чтобы еще больше пахать на пути к мечте. Даст Бог, когда UFC еще раз приедет в Дублин, я буду в числе первых, на кого стоит обратить внимание. Снесу любого, кто окажется на моем пути. Я должен быть номером один в списке бойцов. Гарантирую, что достигну этой цели.

Интервью 2013 года (пресс-служба UFC)

— Это мой первый визит в США. А Лас-Вегас — первый американский город, который я посетил.

— И как тебе этот город?

— Странный город. Кучка чокнутых людей (смеется).

— Станешь ли чемпионом UFC в полулегком весе до того, как завершишь карьеру?

— 100 процентов. Я обязательно стану чемпионом UFC в полулегком весе. Я вообще не чувствую тревоги. Пожалуйста, загоните меня в угол, сделайте так, чтобы я чувствовал себя тревожно, так как я совсем не испытываю этого чувства. Люди говорят, что на мне лежит большая ответственность, так как я представляю целую нацию. Но мне этого мало. Хочу еще несколько народов! Смело могу нести на себе их все. Никакого давления не испытываю. Я делаю то, что должен делать, уверен в себе и уже сейчас чувствую себя чемпионом UFC!

Мне море по колено, понимаете? На своем примере хочу доказать всем, что обычный житель Ирландии может представлять ее на мировой арене. Хочу стать тем, кто откроет двери обычным ребятам, доказав, что и мы способны конкурировать на высоком уровне — показать, что мы не кукурузу охраняем, понимаете? Мы не хуже всех остальных, кто выступает на высочайшем мировом уровне. Мы только начинаем (улыбается).

Иногда я смотрю бои, пытаясь изучить технику бойцов — например, братьев Диас. Пытаюсь боксировать так же, как и они. Потом что-то беру от Андерсона Силвы, Чака Лидделла или Жоржа Сен-Пьера. Я подхожу к этой игре с желанием учиться. Для того чтобы добиться успеха в нашем ремесле, необходимо быть готовым изучать что-то новое, ведь существует очень много видов атак и защиты.

Хочу, чтобы в будущем такой же 24-летний паренек, как я сейчас, сидел в таком же кресле и говорил обо мне так же, как я сейчас восхваляю Андерсона Силву и Чака Лидделла. Вот к чему я стремлюсь — к созданию наследия. Хочу, чтобы меня запомнили как одного из величайших бойцов всех времен.

— Как настраиваешь себя перед выходом на бой? Проводишь ли какие-либо ритуалы?

— На хрен ритуалы! Это синоним слова «страх». «О, я забыл надеть свои счастливые штаны. Черт, теперь я проиграю!» — это полный бред! Мне не нужны эти штаны, чтобы победить, мне не нужно выпивать магический напиток перед выходом на бой, мне не нужно молиться по 55 раз, чтобы выиграть. Бред это все! Это и остальное означает, что вы боитесь!

Мне не нужны никакие ритуалы! Я могу провести разминку, сидя в кресле. И даже несмотря на это, я выступлю на высоком уровне и выполню задачу. Я не боюсь ничего!

— Звучит так, будто ты станешь последним, кто станет оправдываться в случае поражения.

— Ни в коем случае не стану оправдываться. Я знаю, что такое поражение. В прошлом я проигрывал в профессиональных боях, в боксе проигрывал, да и в зале постоянно проигрываю. Что есть, то есть. Любой настоящий боец смешанного стиля знает, что на пути к успеху тебе придется проиграть чертовски много раз. У всех нас одинаковые эмоции. В одной раздевалке я, а в другой — оппонент. Оба мы напуганы до смерти. Лукавить не собираюсь: у нас у всех одинаковые эмоции. Это спорт. Важно учиться на ошибках. Вы начинаете проигрывать, как только перестаете обучаться чему-то новому. Я всегда буду учиться, независимо от исхода боя.

Люди говорят: «Вы многому научитесь на своих проигрышах». И это правда. Представим, что вы выиграли, но ничему новому не научились. Это неправильный подход — особенно когда дело касается ММА.

Знаю столько бойцов, подписавших контракт с UFC, и они стоят на месте. Они застаиваются, не развиваются. Одни и те же выступления. Со временем это все перерастает в нечто худшее. Они не в форме, еле-еле делают вес, дерутся коряво, вяло. Понимаете? Я таким не стану. Я всегда в форме. Победа или поражение — я всегда буду готов идти вперед. У меня нет никакого эго. В этой игре недопустимо иметь эго, так как мы все проигрываем и выигрываем. Нужно идти вперед и тяжело трудиться.

Быть бойцом смешанного стиля означает быть открытым к познанию чего-то нового, быть открытым к развитию каждого аспекта боя. Неправильных вещей не бывает. Иногда замечаю ребят, которые говорят: «Я делаю так, потому что если делать другим способом, то это неправильно». Как раз все наоборот. Все работает. Ты должен хотеть изучать что-то новое.

И конечно же, настоящий боец смешанного стиля, как правило, спокойный. То есть у него упорядоченный подход к жизни. Я именно такой — настоящий боец смешанного стиля. Опять же — я все еще учусь. Я стараюсь быть спокойным, но порой говорю всякое дерьмо, и дальше все выходит из-под контроля. Так или иначе, настоящий боец смешанного стиля — он открыт чему-то новому и спокоен.

— Насколько масштабным может стать этот вид спорта? Он же все еще как маленький ребенок...

— Верно. Все еще мальчуган. Для этого спорта все горизонты открыты, и он развивается день за днем. Здесь появляются представители разных народностей, которые тянут за собой всю страну. И это только начало. Небо не предел. Как только достигнем неба, мы полетим в космос.