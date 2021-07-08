Недооцененные рекорды.

Дастин Порье — самый стабильный и непререкаемый топ-ветеран в истории UFC.

На протяжении 25 поединков в промоушене, с 21-летнего до 32-летнего возраста, боец из Луизианы удерживает динамику элитного бойца: выигрывает сериями и никогда не проигрывает ими, не терпит сразу несколько поражений на коротком отрезке (в среднем каждое поражение Порье наступает только после 3-4 побед подряд), демонстрирует в боях с лучшими такой же высокий процент побед, как и с середняками. Мы решили проиллюстрировать высочайшую стабильность Дастина и его неуклонный бег в ногу с развитием ММА в виде списка из пяти его стат-рекордов.

Единственный боец в истории UFC из тех, кто провел 25 и более поединков в промоушене и ни разу не проиграл два боя подряд

В истории UFC было 29 бойцов, кто провел 25 и более поединков в организации. Все они проигрывали серийно. К примеру, Чарльз Оливейра (28 боев) дважды был в UFC на серии в два поражения. Рафаэль дос Аньос (30) четыре раза проигрывал по два боя подряд, Нил Магни — один, Мэтт Хьюз (25) — два, Нейт Диаз (26) — четыре раза. Эдсон Барбоза (25) проиграл три боя подряд и потом два подряд (как и Фрэнки Эдгар), Демиан Майя два раза проигрывал сериями и т.д. Порье никогда не проигрывал сериями.

Правда, если мы немного сузим это исследование и поставим вопрос «Кто в истории UFC дольше всего не проигрывал сериями», то тут Дастина пока обходит Майкл Биспинг. Британец впервые проиграл во второй раз подряд в 29-м бою в UFC. То есть Дастину нужны еще четыре боя в UFC без серийных поражений, чтобы застолбить первое место в истории уже по всем направлениям в этом показателе. Но при этом важно отметить, что у Биспинга скапливались поражения в коротких отрезках. Например, с января 2012-го по ноябрь 2014-го британец завалился с рекордом 3-4, хоть и не проиграл два раза кряду. У Порье никогда не было таких провальных отрезков — если разбить его 25 боев на фрагменты по пять поединков, то выходит следующее:

4-1 (от Гриспи до Зомби);

4-1 (от Брукинса до Корассани);

4-1 (от Макгрегора до Грина);

4-1 (от Джонсона до Альвареса);

3-1 (от Холлоуэя до Макгрегора-2).

Если Дастин побьет Конора опять, вся его карьера в UFC (не включая no contest с Альваресом) будет состоять из пяти подряд суперотрезков по 4-1 — это немыслимая стабильность для такого уровня. И здесь нужно обязательно подчеркнуть способность Порье возрождаться после поражений и возвращаться на победные серии.

Пять раз американец проигрывал в промоушене и никогда не уходил в «запой». Когда человек после поражения не уходит в серию проигрышей, в «тильт» — это говорит о большом классе, психологической стойкости и прочности. В свое время 4-й чемпион мира по шахматам Александр Алехин выделял способность сильно играть после поражения, не расклеиваться в отдельный навык больших игроков.

Выиграл 16 боев в UFC до наступления 30 лет. Это удивительное цветение молодости

К примеру, самый молодой чемпион в истории промоушена Джон Джонс (выиграл пояс в 23 года) одержал до исполнения 30 лет точно такое же количество побед.

У кого в истории UFC больше всего побед в промоушене до наступления 30 лет (29 и младше):

Макс Холлоуэй — 18 побед в UFC до наступления 30 лет;

Джон Джонс — 16;

Джордж Сен-Пьер — 16;

Дастин Порье — 16;

Чарльз Оливейра — 15;

Роберт Уиттакер — 13.

Делит первое место по нокаутам в истории легкого веса UFC

Порье семь раз нокаутировал соперников в 70 кг — столько же, сколько Эдсон Барбоза и Мелвин Гиллард. При этом Дастин также делит первое место по количеству нокаутов ударами с рук:

Дастин Порье — 5 нокаутов панчами в легком весе UFC;

Джастин Гэтжи — 5;

Мелвин Гиллард — 5;

Дрю Добер — 5.

Победил 5 чемпионов UFC и первым нокаутировал Макгрегора из стойки

Порье выиграл у Макгрегора, Альвареса, Холлоуэя, Энтони Петтиса и временного чемпиона Гэтжи. Ни один другой чемпион в истории 70 кг не побеждал столько других обладателей пояса (бывших, будущих или настоящих). Тут важно заметить, что четверо из этих побитых Порье чемпионов были совсем неподалеку от своего пика и не двигались откровенно с ярмарки. Только Энтони Петтис на момент боя с Порье уже откровенно начал уплывать куда-то далеко от золотых берегов (проиграл четыре из пяти последних боев на подходе к Порье).

Макгрегор, в принципе, тоже был не в идеальном цикле (простои и всевозможные отвлечения), но он точно не был старым, пробитым или истерзанным серийными поражениями, как Петтис. К тому же Конор до боя против Порье никогда в карьере не проигрывал нокаутом в стойке — луизианец первым уложил одного из лучших панчеров в истории UFC.

Единственный боец в истории легкого веса UFC, кто нанес более 150 значимых ударов в 3 боях

Порье набил 174 значимых удара с Гэтжи, 178 — с Холлоуэем и 153 — с Хукером. До Дастина никто и никогда в этом весе не работал таким объемом ударов. Цифры Порье показывают общее поднятие планки объема в современных ММА — во всех весах люди стали бить больше, и в легком весе первым эту планку поднял именно Дастин.

11 июля рано утром по московскому времени Дастин Порье подерется с Конором Макгрегором в главном событии вечера на UFC 264. Поединок объявлен президентом UFC Даной Уайт претендентским. Бой в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.