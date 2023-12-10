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Тищенко взял титул чемпиона мира! Россиянин нокаутировал соперника из Германии в 6-м раунде

Тищенко нокаутировал немца Харта и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA
Отдел единоборств «СЭ»
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Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта.
Фото RCC Boxing Promotions
Евгений взял пояс в бриджервейте.

Вечером 9 декабря в Дубае состоялся боксерский вечер «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого россиянин Альберт Батыргазиев встретился с кубинцем Лазаро Альваресом в бою за вакантный пояс IBA в 60 кг. В со-главном поединке турнира Евгений Тищенко побоксировал с немцем Леоном Хартом за вакантный титул WBA в бриджервейте (до 101,6 кг).

Тищенко ради боя в Дубае снялся с принципиального поединка против Алексея Егорова на RCC Boxing. Олимпийский чемпион Рио-2016 в тяжелом весе уже однажды проигрывал в профи — в марте 2021-го он уступил южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей. Не исключено, что Евгений еще возьмет реванш у Мчуну, но пока его соперником был Леон Харт.

Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта.
Фото RCC Boxing Promotions

Харт — немецкий боксер с армянскими корнями, который провел 30-й бой в профессиональной карьере. Перед этим поединком Леон выиграл 22 боя, уступил в пяти, а еще один свел вничью. Как раз прошлая встреча немецкого армянина осталась без победителя: судьи не смогли определиться между ним и французом Жан-Жаком Оливье.

В начале боя соперники действовали осторожно, не брали на себя инициативу, но предпочтительнее выглядел Тищенко, который успешно держал дистанцию благодаря джебам и комбинациям по корпусу Харта. Немец пытался идти вперед, но выходило не слишком успешно. Так, во втором отрезке Леон упал в нокдаун после того, как Тищенко поймал его апперкотом.

В третьем и четвертом раундах россиянин продолжал контролировать бой и умело сдерживал напор оппонента. У Харта моменты были, но Евгений атаки оппонента нейтрализовал, а сам здорово работал джебом.

Тищенко работал вторым номером и работал по корпусу, и ближе к середине поединка это дало плоды. В шестом раунде Евгений провел мощный удар с левой по печени, и Харт упал на настил. Немец не смог продолжить бой, и таким образом Тищенко стал новым чемпионом мира в новой весовой категории.

Бокс
Евгений Тищенко
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