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Тищенко и Батыргазиев сразятся за пояса, Гаджимагомедов вернулся в профи. Главное о боксерском вечере в Дубае

Отдел единоборств «СЭ»
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Евгений Тищенко.
Фото из соцсетей Евгения Тищенко
Бои на турнире «Ночь чемпионов IBA», которые заслуживают внимания.

Вечером 9 декабря в Дубае, ОАЭ, состоится боксерский вечер «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого россиянин Альберт Батыргазиев встретится с кубинцем Лазаро Альваресом. В соглавном поединке турнира Евгений Тищенко побоксирует с немцем Леоном Хартом.

Олимпийский чемпион Токио-2020 в категории до 57 кг Батыргазиев проведет уже 11-й профессиональный поединок, все предыдущие бои Альберт выиграл и семь из них завершил нокаутом. Среди последних оппонентов Батыргазиева были непобежденные Энде Лукес (20-0) и Францис Фромета (17-0).

Фото Соцсети

Альварес тоже ни разу не проигрывал в профи, но он провел только шесть поединков. Половину из боев кубинец закончил досрочно, причем в последнем бою нокаутировал соперника в первом раунде. Бой Альвареса и Батыргазиева пройдет за вакантный пояс IBA в 60 кг.

В соглавном поединке выступит Евгений Тищенко, который ради боя в Дубае снялся с принципиального поединка против Алексея Егорова на RCC Boxing. Олимпийский чемпион Рио-2016 в тяжелом весе уже однажды проигрывал в профи — в марте 2021-го он уступил южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей. Не исключено, что Евгений еще возьмет реванш у Мчуну, но пока его соперник — Леон Харт.

Понедельник. Рио-де-Жанейро. Ямайцу Дьюсу КАРТЕРУ пришлось бежать свой забег на 110 м с барьерами прямо под проливным дождем. Рио-2016, день 10-й: скандальное золото Тищенко и бразильский ливень

Харт — немецкий боец с армянскими корнями, который проведет 29-й бой в профессиональной карьере. Леон выиграл 22 поединка, уступил в пяти, а еще один свел вничью. Как раз прошлый бой немецкого армянина остался без победителя: судьи не смогли определиться между ним и французом Жан-Жаком Оливье. Поединок проходил за титул IBF European в крузервейте, в этот раз Тищенко и Харт будут биться за вакантный титул WBA в той же категории.

Фото из соцсетей Евгения Тищенко

Еще один интересный бой вечера связан с именем серебряного призера ОИ-2020 в тяжах Муслима Гаджимагомедова, который встретится с немцем из Казахстана Артуром Манном. Гаджимагомедов, который недавно получил национальную премию «Спортсмен года», в 2023 году выиграл чемпионат мира. В профессионалах он проведет второй бой — победный дебют состоялся еще в 2021 году.

Манн с рекордом 20-3 выглядит достойной оппозицией для начинающего профессионала. Артур не раз бился против россиян, последний такой случай был в декабре 2022 года, когда боксер встретился с другим участником дубайского ивента, Евгением Тищенко, и уступил единогласным решением судей.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» пройдет в Дубае на местной Agenda Arena, начало запланировано на 18.00 по московскому времени, трансляция стартует в 22.00 мск на телеканале «Матч ТВ».

Евгений Тищенко
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