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Сегодня, 08:21

Райан Гарсия: «Меня удерживают в больнице и заставляют пить лекарство»

Райан Гарсия заявил, что его удерживают в больнице
Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) вышел на связь, заявив, что его удерживают в медицинском учреждении.

«Я волнуюсь. Я должен быть в этой странной больнице. Они пытаются дать мне лекарство и держат меня в режиме удержания. Кто знает, как долго, они будут определять. Помолитесь за меня. Господи, помоги мне», — написал он в соцсети X.

Накануне Гарсия был арестован за нанесение ущерба отелю в Беверли-Хиллз. После того как его поместили в тюрьму полицейского управления Беверли-Хиллз, Гарсия пожаловался на недомогание и был переведен в медицинский центр Cedars-Sinai.

Гарсии грозит дисквалификация от Атлетической комиссии Нью-Йорка после сдачи положительного теста на запрещенное вещество остарин незадолго до боя с чемпионом мира в первом легком весе по версии WBC Девином Хейни (31-1), которого он победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США.

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