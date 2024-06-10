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Сегодня, 08:46

Боец UFC признался, что перед боем курит сигареты

Давид Хачатрян
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30-летний бразильский полусредневес Карлос Прэйтес (19-6), который на прошедшем турнире UFC on ESPN 57 забрал бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» и идет на серии из девяти побед, рассказал, что курит сигареты с 15 лет.

«Я не спортсмен. Мне нравится говорить, что я боец, а не спортсмен. Иногда я хожу на вечеринки, курю сигареты и пью. Конечно, это нехорошо, но я знаю, как найти способ [победить]. Когда я прихожу на тренировку, я первым прихожу в зал и последним покидаю его. Из-за моего образа жизни иногда люди говорят гадости, но мой тренер знает, как со мной работать», — сказал Прэйтес после боя.

Прэйтес победил Чарли Радтке нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 8 июня на UFC on ESPN 57 в KFC Yum! Center в Кентукки, США.

Карлос Прэйтес
UFC
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