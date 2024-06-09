Боксера Гарсию арестовали по обвинению в вандализме

Американский боксер Райан Гарсия арестован по обвинению в вандализме, сообщает ESPN.

По информации источника, инцидент произошел Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Отель, в котором проживал спортсмен, обвинил его в порче имущества на сумму более 15 тысяч долларов.

Адвокат боксера сообщил, что Гарсия проживает тяжелый период из-за недавней смерти матери.

20 апреля Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив соперника в нокдаун. Бой состоялся в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.