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Сегодня, 16:31

Боксера Гарсию арестовали по обвинению в вандализме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский боксер Райан Гарсия арестован по обвинению в вандализме, сообщает ESPN.

По информации источника, инцидент произошел Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Отель, в котором проживал спортсмен, обвинил его в порче имущества на сумму более 15 тысяч долларов.

Адвокат боксера сообщил, что Гарсия проживает тяжелый период из-за недавней смерти матери.

20 апреля Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив соперника в нокдаун. Бой состоялся в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

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