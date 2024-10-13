Опубликованы судейские записки боя Бетербиев — Бивол

Опубликованы судейские записки поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бетербиев победил Бивола решением большинства судей — 114:114, 115:113, 116:112.

Все три рефери, которые вели счет, отдали Биволу 1-й, 2-й, 8-й и 9-й раунды. Бетербиев выиграл все три чемпионских раунда на карточках всех судей.

После боя Бетербиев заявил, что готов в реваншу через полгода.

Бетербиев одержал 21-ю победу в 21 поединке в карьере. Бивол впервые проиграл, на его счету 23 победы.