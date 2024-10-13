Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:17

Промоутер Бивола — о победе Бетербиева: «Это какая-то шутка»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Промоутер Эдди Хирн остался удивлен решением судей присудить победу Артуру Бетербиеву в противостоянии с Дмитрием Биволом.

Бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

«Это какая-то шутка, Бивол выиграл этот бой, выиграл его с запасом. Даже не вижу, почему Бетербиев победил», — приводит слова Хирна ТАСС.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: ТАСС
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Немецких военных спортсменов наказали за совместные фото с россиянами
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Кузьмин: «Опыт Бетербиева взял вверх над Биволом»
Бивол призвал лишить лицензии одного из судей, отдавших победу Бетербиеву
Беллью о бое Бетербиев — Бивол: «Отличный поединок, но счет 116:112 — это позор»
Реванш Бетербиев — Бивол может пройти в течение полугода
«Он может говорить все, что угодно». Что происходило после боя Бетербиев — Бивол
Полное видео чемпионского боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости