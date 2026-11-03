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Уайлдер подтвердил контакты с командой Гассиева по поводу возможного боя

Дмитрий Сомов

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер сообщил, что его команда контактировала с представителями российского боксера Мурата Гассиева по поводу возможного поединка. Экс-обладатель пояса заявил об этом в интервью Международной ассоциации бокса (IBA), опубликовавшая интервью 41-летнего спортсмена.

«Совершенно точно есть определенные контакты между мной и командой Мурата. И я рад этому», — сказал Уайлдер.

Американец отметил, что уже знаком с Гассиевым по совместным тренировочным сборам. Боксеры проводили спарринги, а теперь Уайлдер хотел бы встретиться с россиянином в официальном поединке. При этом спортсмен подчеркнул, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры и решение пока не принято.

Гассиев является чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе. В июле 2026 года россиянин защитил титул, победив немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

В интервью Уайлдер также затронул возможность боя с Александром Усиком. Американец рассказал о желании провести заключительный этап карьеры против сильнейших соперников дивизиона.

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Деонтей Уайлдер
Мурат Гассиев
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