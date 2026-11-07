Олимпийская чемпионка Хелиф проведет первый профессиональный бой 15 декабря

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф объявила дату дебюта на профессиональном ринге. Первый бой 27-летней представительницы Алжира состоится 15 декабря в Париже, сообщает AFP по итогам пресс-конференции спортсменки.

Соперницей Хелиф станет Кларида Сарабия. Поединок пройдет в первой средней весовой категории. О таких планах скандальной чемпионки Олимпиады-2024 рассказали на пресс-конференции, в которой также участвовали тренер алжирки Камель Абдесселам и промоутер Ясин Беррабах.

Предстоящее выступление станет для Хелиф первым после Олимпийских игр в Париже. На том турнире она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

Хелиф получила лицензию профессионального боксера во Франции. Первоначально возвращение на ринг планировалось в апреле 2026 года, однако подготовку пришлось отложить из-за травмы, полученной на тренировке.