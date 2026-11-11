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Муртазалиев оспорит пояс IBF Intercontinental в бою с Гонсалесом в Екатеринбурге

Дмитрий Сомов

Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF Бахрам Муртазалиев проведет следующий бой 12 декабря в Екатеринбурге против венесуэльца Хоана Гонсалеса. На кону десятираундового поединка будет титул IBF Intercontinental в первом среднем весе, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу RCC Boxing Promotions.

Муртазалиев выступит в основном карде вечера бокса, главным событием которого станет поединок обладателя титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрия Бивола с британцем Каллумом Смитом.

Для 33-летнего Муртазалиева бой с Гонсалесом станет первым после поражения от британца Джоша Келли в январе 2026 года. Тогда россиянин уступил по решению судей и потерял чемпионский титул IBF. Всего Муртазалиев провел 24 боя на профессиональном ринге, одержал 23 победы и потерпел одно поражение.

В активе 35-летнего Гонсалеса — 36 побед при шести поражениях. Венесуэльский боксер уже выступал в России и в декабре 2022 года проиграл Магомеду Курбанову в Екатеринбурге.

Муртазалиев занимает третью строчку рейтинга IBF в первом среднем весе. Две верхние позиции рейтинга остаются вакантными. В России боксер в последний раз выступал в апреле 2019 года в Грозном.

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Бахрам Муртазалиев
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