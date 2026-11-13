Силягин победил Сайджада в первом бою после поражения от Иглесиаса

Российский боксер Павел Силягин победил представителя Ирана Мехраби Сайджада единогласным решением судей на турнире в Краснодаре 12 ноября. Восьмираундовый бой во втором среднем весе стал главным событием вечера, сообщает Федерация бокса России.

Для 33-летнего Силягина это был первый выход на ринг после апрельского поражения от кубинца Ослейса Иглесиаса в бою за титул IBF. Тогда россиянин получил перелом скуловой кости в первом раунде и не смог продолжить поединок.

После победы над Сайджадом послужной список Силягина составляет 17 побед, одно поражение и одну ничью. На его счету семь побед нокаутом. В 2015 году россиянин завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Европейских игр.

В другом бою вечера Никита Рустенко победил Руслана Файфера единогласным решением судей. Евгений Кооль добился досрочной победы над Сухробом Аскаровым техническим нокаутом во втором раунде.