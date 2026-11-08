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После победы Алиева над Чамкыраном в Стамбуле произошла массовая драка на ринге

Дмитрий Сомов

Французский боксер тяжелого веса Мурад Алиев победил турка Умута Чамкырана в поединке за вакантный пояс WBC Silver, который состоялся 7 ноября в Стамбуле. Бой продолжался 12 раундов и завершился победой Алиева единогласным решением судей.

Сразу после заключительного гонга на ринге началась массовая потасовка. На кадрах, опубликованных транслятором поединка ProBox TV, видно, как в столкновение включаются несколько человек из окружения боксеров, представители охраны и другие присутствующие. Беспорядки начались еще до официального объявления результата.

Точные обстоятельства возникновения конфликта не были установлены. Подтвержденных сообщений о пострадавших или задержаниях не появилось.

Алиев, выступающий за Францию, одержал 16-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении. Для Чамкырана неудача стала первой после 25 побед подряд.

Бой прошел на арене «Улькер» в Стамбуле. Разыгранный пояс WBC Silver относится к отдельной категории наград Всемирного боксерского совета и не является основным титулом чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

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