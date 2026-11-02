Мейвезер анонсировал выставочный бой с австралийцем Мэттом Флойдом 19 декабря

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший объявил о планах провести выставочный поединок против австралийца Мэтта Флойда. Бой назначен на 19 декабря 2026 года в Бангкоке (Таиланд).

49-летний американец разместил афишу боя в своем аккаунте в соцсетях. Поединок получил название «The GOAT vs. The Jedi». Мейвезер также упомянул возможную встречу с действующим чемпионом мира WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией.

Объявление Мейвезера не означает, что профессиональный бой против Гарсии уже согласован. Официальные условия и дата такой встречи не названы.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после победы над бойцом UFC Конором Макгрегором. Он выиграл все 50 боев на профессиональном ринге. После завершения карьеры американец участвовал в выставочных поединках, последний из которых провел против Джона Готти III в августе 2024 года.

Мэтту Флойду — 37 лет. Австралиец одержал 15 побед при двух поражениях на профессиональном ринге. В сентябре 2025 года он уступил Джеймсу Дигейлу в поединке по правилам кулачного бокса.

В 2026 году Мейвезер уже анонсировал несколько боев, которые в итоге не состоялись.