Уайлдер и Опетайя проведут бой перед поединком Фьюри и Джошуа

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет бой против австралийца Джея Опетайи.

Поединок состоится 11 декабря в Кардиффе (Уэльс) в тяжелой весовой категории в рамках мероприятия, главным событием которого станет встреча британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

31-летний Опетайя является чемпионом мира по версиям The Ring и Zuffa Boxing в первом тяжелом весе. На его счету 29 побед в 29 профессиональных боях, 23 из которых он одержал нокаутом.

На счету 39-летнего Уайлдера 49 поединков, в которых он одержал 44 победы (43 — нокаутом), потерпел четыре поражения и один бой завершил вничью. Американец владел титулом чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.