Альварес в поединке с М'Билли завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил камерунца Кристиана М'Билли в поединке за пояс чемпиона мира WBC. Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продолжался все 12 раундов и завершился победой 36-летнего Альвареса единогласным решением судей. Теперь у него на профессиональном ринге 64 победы, 3 поражения и 2 ничьих.

У 31-летнего М'Билли 28 побед, 1 поражение и 1 ничья. В январе 2026 года боксер получил статус полноправного чемпиона мира по версии WBC после освобождения титула.

Бокс Профессиональный бокс: М'Билли — Альварес

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