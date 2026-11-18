Источник: Опетайя снялся с боя против Уайлдера в андеркарде Фьюри — Джошуа

Австралийский боксер Джей Опетайя отказался от запланированного поединка против бывшего чемпиона мира WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, сообщил журналист Дэн Рафаэл со ссылкой на собственные источники.

Бой должен был состояться 11 декабря в Кардиффе на арене «Принсипалити» в рамках вечера, главным событием которого станет поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Для Опетайи поединок с Уайлдером планировался как дебют в тяжелой весовой категории.

Причина предполагаемого снятия австралийца пока не названа. Организаторы соревнований и представители боксеров не опубликовали официального подтверждения изменения состава участников.

По данным Рафаэла, организаторы намерены сохранить бой Уайлдера в программе вечера и рассматривают варианты замены соперника. Один из возможных кандидатов — британец Дерек Чисора, которого американец победил в апреле 2026 года.

31-летний Опетайя ранее выступал в первом тяжелом весе. На его счету 31 победа в 31 профессиональном поединке, из них 24 — нокаутом. 41-летний Уайлдер одержал 45 побед при четырех поражениях и одной ничьей.