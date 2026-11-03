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Следующим соперником Джейка Пола станет Седрик Думбе

Следующим соперником Джейка Пола станет Седрик Думбе

Павел Лопатко

Американский блогер и боксер Джейк Пол объявил имя соперника на свой первый бой после тяжелого поражения от Энтони Джошуа. 24 декабря в Дубае он встретится с французским кикбоксером Седриком Думбе — бывшим двукратным чемпионом Glory в полусреднем весе.

Бой пройдет по правилам профессионального бокса в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма) и будет рассчитан на 8 раундов. Для Пола это возможность вернуться после перелома челюсти, полученного год назад, а для 34-летнего Думбе — шанс продолжить карьеру в боксе, в котором у него 6 побед и 1 поражение.

Оба бойца уже обменялись колкостями. Пол напомнил, что это бокс, а не кикбоксинг, а Думбе пообещал «завершить работу, которую начал Джошуа». Промоутерская компания MVP подтвердила, что бой не будет показан на Netflix; наиболее вероятным вариантом называется платная трансляция на DAZN.

Последний раз американец выходил на ринг 19 декабря 2025 года в Майами. В 6-м раунде Джошуа нокаутировал Пола, сломав ему челюсть в двух местах. Блогеру потребовалось несколько операций, которые провели в декабре и феврале. На профессиональном ринге Пол одержал 12 побед и потерпел 2 поражения — от Джошуа и еще одного британца, Томми Фьюри.

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Джейк Пол
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