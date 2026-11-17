Ирландский боксер Ли Ривз умер в возрасте 31 года после полученной в бою травмы

Ирландский боксер Ли Ривз умер в возрасте 31 года после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с соотечественником Гэри Калли, сообщает The Ring.

Бой состоялся 1 августа 2026 года в Дублине. В десятом раунде Ривз дважды побывал в нокдауне, после чего потерял сознание. Боксера вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу, где ему провели экстренную операцию.

На протяжении трех месяцев ирландец находился в состоянии искусственной комы. В октябре его перевели из больницы в Дублине в медицинское учреждение родного Лимерика. По информации ирландских СМИ, в последние дни у спортсмена развилась инфекция, которая осложнила его состояние. Ривз скончался 16 ноября.

На профессиональном ринге Ривз провел 18 поединков, одержал 16 побед (11 — нокаутом) и потерпел два поражения. До перехода в профессиональный бокс он пять раз становился чемпионом Ирландии среди любителей.