Бой Тима Цзю и Эрисланди Лары состоится 13 декабря в Австралии

Австралийский боксер Тим Цзю проведет бой с кубинцем Эрисланди Ларой за звание чемпиона мира в среднем весе по версии WBA 13 декабря в Голд-Косте (Австралия), сообщает пресс-служба промоутерского агентства No Limit Boxing.

43-летний Лара владеет поясом WBA с 2023 года. На его счету 32 победы при трех поражениях и трех ничьих.

У 32-летнего Цзю — 28 побед при трех поражениях; в последнем поединке 26 июля он победил американца Эррола Спенса.