Орловский проведет боксерский бой за титул Misfits против ДеМура 18 декабря

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский проведет боксерский поединок с чемпионом Misfits Boxing Чейзом ДеМуром. Бой за титул организации в тяжелой весовой категории состоится 18 декабря в Нэшвилле (США) и возглавит турнир New Blood, объявила пресс-служба Misfits Boxing.

47-летний Орловский завершил выступления в UFC в 2024 году, после чего продолжил карьеру в других видах единоборств. В ноябре 2025 года белорусский спортсмен дебютировал в Misfits Boxing, нокаутировав Келечи Дайка в четвертом раунде. В феврале 2026 года Орловский победил Бена Ротуэлла и завоевал чемпионский пояс проводящей бои на голых кулаках организации BKFC.

ДеМур подходит к бою в статусе чемпиона Misfits Boxing. В декабре 2025 года он защитил пояс, победив Эндрю Тейта решением большинства судей.

Турнир 18 декабря пройдет на арене Nashville Municipal Auditorium. Организаторы анонсировали трансляцию на DAZN.