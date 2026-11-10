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Россиянка Молдажанова подписала контракт с промоушеном Джейка Пола после шестой победы нокаутом

Дмитрий Сомов

Российская боксерша Альбина Молдажанова подписала контракт с американской промоутерской компанией Most Valuable Promotions (MVP), одним из основателей которой является Джейк Пол. О соглашении сообщила пресс-служба организации.

25-летняя спортсменка выступает в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг). На профессиональном ринге Молдажанова одержала шесть побед в шести боях, все — нокаутами или техническими нокаутами. В последнем бою 8 ноября на турнире MVPW-07 в Арлингтоне (США) россиянка победила Кирсти Бэвингтон через 44 секунды после начала четвертого раунда.

Молдажанова родилась в поселке Демьянка Тюменской области. До перехода в профессионалы она становилась чемпионкой России и победительницей молодежного первенства Европы, завоевала серебро взрослого чемпионата Европы, а в 2025 году стала призером чемпионата мира.

«Я хочу стать абсолютной чемпионкой мира», — заявила Молдажанова в официальном сообщении MVP.

Промоутерская компания сообщила, что намерена развивать карьеру россиянки в весовой категории до 140 фунтов (63,5 кг).

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