В этот раз без нокаута.

Вечером 12 октября на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся долгожданный бой между непобежденными российскими боксерами: чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым и чемпионом по версии WBA Super Дмитрием Биволом.

Российские поклонники бокса давно ждали этого поединка, однако организовать его было непросто. Долгое время стороны не могли достичь договоренности из-за разногласий между промоутерами. Когда бой наконец назначили на 1 июня 2024 года, он был отменен из-за травмы Бетербиева. Тем не менее в тот день Бивол вышел на ринг и одержал победу, а поединок за звание абсолютного чемпиона перенесли на октябрь.

1 июня Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада в шестом раунде, что стало его первой досрочной победой с марта 2018 года, когда он одолел Салливана Барреру. За последние шесть лет Дмитрий провел девять боев, ни один из которых не завершился нокаутом, и стал одной из главных фигур в боксе. Одной из самых значительных его побед стал бой с именитым боксером Саулем «Канело» Альваресом, который россиянин выиграл по очкам.

Последний бой Артура Бетербиева состоялся в январе 2024 года против Каллума Смита, поединок завершился досрочной победой в седьмом раунде. На счету Артура 20 побед, все досрочные, и ни одного поражения. Среди его недавних оппонентов, помимо Смита, значатся такие бойцы, как Энтони Ярд, Джо Смит — младший, Маркус Браун и Адам Дайнес.

С первых секунд боя Бетербиев занял центр ринга и много работал левым джебом. Бивол никуда не спешил, а скорее прощупывал соперника, выбрасывая легкие комбинации. В конце отрезка Дмитрий провел неплохую двойку и донес перчатку до головы соперника. Удары Бетербиева чаще летели в блок, но за несколько секунд до гонга соперники неожиданно зарубились — Дмитрий этот вызов принял и пропустил пару ударов в челюсть, которые без проблем выдержал. Второй раунд начался с того же: Бивол держал дистанцию, а Артур пытался ее сократить. Дмитрий не стеснялся выбрасывать серии ударов — по их общему количеству он превосходил Бетербиева, но Артур продолжал прессинг, и его выстрелы смотрелись более опасно.

В начале третьего раунда Бетербиев пошел вперед еще напористее. Бивол пытался ловить соперника левым джебом, но из-за такого давления бить серийно было проблематично. Контратаковал при этом Дмитрий здорово, а в конце трехминутки соперники еще немного зарубились — в этот раз Бивол старался избегать ненужного риска в клинче. Дмитрий стал больше передвигаться по рингу в четвертом раунде — его соперник не отклонялся от плана, а просто шел вперед с ударами, которые чаще всего приходились в глухую защиту. Концовку отрезка точно забрал Бетербиев благодаря тому, что донес до Бивола несколько панчей, оставшихся без ответа.

После трети поединка счет на карточках судей мог быть любым, но счет 2-2 по раундам выглядел бы наиболее приемлемым. В пятом отрезке Бетербиев плотно пробил Дмитрию по корпусу — было видно, что Дмитрий удар прочувствовал. В шестом раунде Артур продолжил проверять корпус соперника. Бивол же выглядел слегка потерянным и неактивным — ударов он выбросил очень мало, а пропустил неприлично много для себя.

В седьмом раунде Бетербиев сбавил темп, а Бивол, наоборот, начал взрываться и больше работать серийно. За минуту до гонга Бивол заработал еще активнее и донес несколько тяжелых ударов, но Бетербиев тут же проснулся и стал действовать еще активнее, забрав концовку раунда. Весь восьмой отрезок Артур охотился за Биволом, и только в конце Дмитрий взорвался и пошел в рубку.

Фото Скриншот трансляции

Бетербиев немного снизил прессинг в девятом раунде, позволив Биволу бить чаще. Сам Дмитрий при этом то ли немного просел функционально, то ли просто не хотел играть по правилам Бетербиева. В десятом раунде Бетербиев вернул инициативу в свои руки. Артур сочетал прессинг с хлесткими ударами, а Дмитрий старался сохранять дистанцию, но бил критически редко. Один из этих редких ударов попал точно в голову Бетербиева, но тот нисколько не был потрясен.

В 11-м раунде Бивол прибавил в активности, не позволял Бетербиеву доносить чистые попадания, а сам искал моменты, чтобы подловить Артура. Но к концу отрезка нарастил темп уже Бетербиев: и по количеству, и по качеству ударов он был лучше. В финальном раунде Артур пошел вперед только с одной целью — довести бой до нокаута. Дмитрий продолжал работать в своей манере — он перебивал Бетербиева, но удары Артура выглядели сильно жестче. За 10 секунд до конца раунда Бетербиев пару раз ударил по затылку Дмитрия, но прозвучал гонг — бой продлился все 36 минут.

Фото Скриншот трансляции

Было абсолютно непонятно, кому судьи отдали больше раундов — бой получился слишком уж хаотичным: инициативу перехватывал то один, то другой. Но Артур Бетербиев свою серию из 20 нокаутов прервал — уже это говорит об актуальности реванша. На карточках судей было 114:114, 115:113, 116:112 — Артур Бетербиев победил решением большинства судей!