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Бетербиев заявил, что готов к реваншу с Биволом через полгода

Руслан Минаев
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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о потенциальном реванше с соотечественником — россиянином Дмитрием Биволом.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114:114, 116:112, 115:113) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я готов дать ему реванш. Но не ранее чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят», — цитирует Бетербиева ТАСС.

Артур Бетербиев. Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам

Бетербиев одержал 21-ю победу в 21 поединке в карьере. Бивол впервые проиграл, на его счету 23 победы.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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