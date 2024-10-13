Бетербиев заявил, что готов к реваншу с Биволом через полгода
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о потенциальном реванше с соотечественником — россиянином Дмитрием Биволом.
В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114:114, 116:112, 115:113) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
«Я готов дать ему реванш. Но не ранее чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят», — цитирует Бетербиева ТАСС.
Бетербиев одержал 21-ю победу в 21 поединке в карьере. Бивол впервые проиграл, на его счету 23 победы.
Источник: ТАСС
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