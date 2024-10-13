Бетербиев заявил, что готов к реваншу с Биволом через полгода

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о потенциальном реванше с соотечественником — россиянином Дмитрием Биволом.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114:114, 116:112, 115:113) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я готов дать ему реванш. Но не ранее чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят», — цитирует Бетербиева ТАСС.

Бетербиев одержал 21-ю победу в 21 поединке в карьере. Бивол впервые проиграл, на его счету 23 победы.