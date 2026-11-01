Зон проиграл Мунгии в титульном поединке

Российский боксер Никита Зон проиграл мескиканцу Хайме Мунгии в поединке за титул чемпиона мира WBA во втором среднем весе (до 76,2 килограмма).

Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 30-летний Мунгия победил россиянина единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111).

Мексиканский боксер на профессиональном ринге одержал 46 побед при 1 поражении. У 33-летнего россиянина 10 побед и 2 поражения.

Бокс Профессиональный бокс: Мунгия — Зон

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