Зон проиграл Мунгии в титульном поединке
Российский боксер Никита Зон проиграл мескиканцу Хайме Мунгии в поединке за титул чемпиона мира WBA во втором среднем весе (до 76,2 килограмма).
Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 30-летний Мунгия победил россиянина единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111).
Мексиканский боксер на профессиональном ринге одержал 46 побед при 1 поражении. У 33-летнего россиянина 10 побед и 2 поражения.
Бокс Профессиональный бокс: Мунгия — Зон
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