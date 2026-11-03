Субханкулов проведет бой за титул чемпиона мира IBF против олимпийского чемпиона Круса

Российский боксер Артур Субханкулов 27 ноября в Уфе встретится с кубинцем Энди Крусом в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Бой возглавит турнир IBA.PRO 22.

На профессиональном ринге 29-летний Субханкулов одержал 12 побед (6 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В активе Круса, олимпийского чемпиона Токио-2020 и трехкратного чемпиона мира среди любителей, 7 побед (4 — нокаутом) и 1 поражение.

В апреле 2026 года Субханкулов досрочно победил Баходура Усмонова в Уфе и получил статус обязательного претендента на пояс IBF. Первоначально россиянин должен был встретиться с чемпионом организации Рэймондом Муратальей, однако американец отказался от титула и решил сменить весовую категорию. После этого IBF назначила Круса соперником Субханкулова в бою за вакантный пояс.

«Наконец-то официальный анонс долгожданного чемпионского боя. Я очень рад. Долгое время шел к этому поединку, но полностью я буду доволен только после завоевания титула IBF. Это моя цель. Факт проведения такого громкого боя в Уфе придает и добавляет мне мотивации и сил. Теперь я, вдохновленный отличными новостями, продолжаю подготовку. Могу пообещать, что 27 ноября в Уфе увидите мою лучшую версию. Энди Крус, готовься!» — заявил Субханкулов.

В рейтинге IBF в легком весе россиянин занимает второе место, а кубинец — третье. В январе 2026 года Крус уже претендовал на чемпионский пояс, но уступил Мураталье решением большинства судей. В следующем поединке он досрочно победил Абрахама Монтойю.

Субханкулов и Крус ранее встречались на любительском ринге. В мае 2019 года на турнире в Чехии кубинец одержал победу раздельным решением судей.