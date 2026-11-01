Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс
Боксер Сауль Альварес: комментарий о победе над Кристианом М'Билли в поединке за пояс чемпиона мира WBC

Альварес — о победе в бою за пояс чемпиона мира WBC: «Я так горжусь своей командой»

Алина Савинова

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал победу над камерунцем Кристианом М'Билли в поединке за пояс чемпиона мира WBC.

Бой прошел в ночь с 31 октября на 1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 36-летний Альварес одержал победу единогласным решением судей.

«Невероятно! 16 лет назад я выиграл свой первый титул, а теперь я снова его завоевал. Я так горжусь своей командой. Эдди Рейносо, он сделал меня тем, кто я есть, сделал меня чемпионом. Большое спасибо!» — сказал Альварес после боя.

Теперь на счету мексиканца на профессиональном ринге 64 победы при 3 поражениях и 2 ничьих.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сауль Альварес
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Не общаюсь с отцом и никогда не буду». Трусова — о семейном конфликте, травмах, материнстве и Олимпиаде
Федерация хоккея Норвегии выразила разочарование решением CAS по России
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Альварес в поединке с М'Билли завоевал титул чемпиона мира по версии WBC
Новости
RSS RSS
Все новости