Альварес — о победе в бою за пояс чемпиона мира WBC: «Я так горжусь своей командой»

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал победу над камерунцем Кристианом М'Билли в поединке за пояс чемпиона мира WBC.

Бой прошел в ночь с 31 октября на 1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 36-летний Альварес одержал победу единогласным решением судей.

«Невероятно! 16 лет назад я выиграл свой первый титул, а теперь я снова его завоевал. Я так горжусь своей командой. Эдди Рейносо, он сделал меня тем, кто я есть, сделал меня чемпионом. Большое спасибо!» — сказал Альварес после боя.

Теперь на счету мексиканца на профессиональном ринге 64 победы при 3 поражениях и 2 ничьих.

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