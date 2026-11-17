Аминева и Мусаев проведут бои на турнире IBA.PRO 22 в Уфе 27 ноября

Российские боксеры Азалия Аминева и Вадим Мусаев выступят на турнире IBA.PRO 22, который состоится 27 ноября в Уфе.

Чемпионка Европы 2026 года и четырехкратная чемпионка России Аминева (1-0) проведет защиту титула WBA Asia в первом полусреднем весе. Ее соперницей станет представительница ЮАР Нозипхо Белл (16-5-1, 5 КО). Восьмираундовый поединок будет соглавным событием вечера.

Аминева завоевала пояс WBA Asia в апреле 2026 года, победив в Уфе нигерийку Синтию Огунсемилоре. После этого россиянка сосредоточилась на любительском боксе. В сентябре она выиграла чемпионат Европы под эгидой World Boxing в Болгарии, а в октябре в четвертый раз стала чемпионкой России.

Финалист чемпионата мира и чемпион России 2021 года Вадим Мусаев (15-0, 9 КО) встретится с казахстанцем Нуртасом Ажбеновым (15-2, 5 КО). На кону десятираундового поединка будет стоять титул IBF Asia Oceania в полусреднем весе.

Предыдущий бой Мусаев провел в июле на турнире IBA.PRO 19 в Москве, где победил Фарахата Манилолу. В декабре 2025 года россиянин завоевал титул IBO в Дубае.

Главным событием турнира станет бой россиянина Артура Субханкулова (12-0, 6 КО) и кубинца Энди Круса (7-1, 4 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Поединок рассчитан на 12 раундов.

Также в Уфе выступят Бекхан Исраилов, Данис Габдрафиков, Расул Магомедов, Азнаур Калсынов и Михаил Григорян.