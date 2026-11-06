Туков проведет отборочный бой за право претендовать на титул WBA против Бастиды 12 декабря

Российский боксер Вадим Туков проведет поединок против аргентинца Лукаса Бастиды 12 декабря на турнире RCC в Екатеринбурге. Бой станет официальным титульным элиминатором по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе.

32-летний Туков занимает первое место в рейтинге WBA и владеет поясом WBA Gold. На профессиональном ринге россиянин одержал 17 побед в 17 поединках, семь из которых завершил нокаутом. С 2021 года он выступает на турнирах RCC.

В активе Бастиды 25 побед (15 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Аргентинец выиграл три последних поединка, два из них — досрочно. В апреле 2025 года Бастида уже выступал в России, где уступил техническим нокаутом Павлу Сосулину. Также он встречался с Джошем Келли, Бакари Самаке и Богданом Соболем.

Поединок Тукова и Бастиды состоится на «УГМК-Арене» в рамках вечера бокса RCC, главным событием которого станет титульный бой между Дмитрием Биволом и Каллумом Смитом.