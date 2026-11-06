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Туков проведет отборочный бой за право претендовать на титул WBA против Бастиды 12 декабря

Туков проведет отборочный бой за право претендовать на титул WBA против Бастиды 12 декабря

Павел Лопатко

Российский боксер Вадим Туков проведет поединок против аргентинца Лукаса Бастиды 12 декабря на турнире RCC в Екатеринбурге. Бой станет официальным титульным элиминатором по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе.

32-летний Туков занимает первое место в рейтинге WBA и владеет поясом WBA Gold. На профессиональном ринге россиянин одержал 17 побед в 17 поединках, семь из которых завершил нокаутом. С 2021 года он выступает на турнирах RCC.

В активе Бастиды 25 побед (15 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Аргентинец выиграл три последних поединка, два из них — досрочно. В апреле 2025 года Бастида уже выступал в России, где уступил техническим нокаутом Павлу Сосулину. Также он встречался с Джошем Келли, Бакари Самаке и Богданом Соболем.

Поединок Тукова и Бастиды состоится на «УГМК-Арене» в рамках вечера бокса RCC, главным событием которого станет титульный бой между Дмитрием Биволом и Каллумом Смитом.

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Вадим Туков
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