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Федор Емельяненко о Джейке Поле: «Честно, я как-то несерьезно к нему относился»

Федор Емельяненко о Джейке Поле: «Честно, я как-то несерьезно к нему относился»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко в интервью «СЭ» на турнире PFL ответил на вопрос о возможном боксерском поединке с американским блогером Джейком Полом.

— В конце декабря пройдет боксерский турнир MVP. Вы не проводили переговоров о том, чтобы тоже, возможно, выступить?

— Нет, пока не было. Пока планирую выступить на чемпионате России по самбо, а там как удастся.

— А Джейк Пол был бы интересным соперником по боксу, как считаете?

— Надо посмотреть его бои. Честно, я как-то несерьезно к нему относился. Хотя он вроде как и Майка Тайсона победил. Надо посмотреть.

24 декабря 2026 года Пол проведет боксерский поединок против бывшего чемпиона Glory и бойца PFL Седрика Думбе. Восьмираундовая встреча пройдет в Дубае на арене Coca-Cola Arena в рамках турнира промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP).

В ноябре 2024 года Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона единогласным решением судей. В декабре 2025-го американец потерпел поражение от Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде. Всего на профессиональном ринге Пол одержал 12 побед и потерпел два поражения.

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Джейк Пол
Федор Емельяненко
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