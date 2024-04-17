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Сегодня, 08:16

Нейт Диас рассказал, кого он поддерживает в бою Гарсии и Хейни

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) сказал, что он будет болеть за бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (24-1) в бою с чемпионом мира в первом легком весе по версии WBC Девином Хейни (31-0).

«Я вижу воина, когда встречаю его. Райан обладает мастерством, решимостью и волей к победе. Я поддержу его в бою с Хейни», — сказал Диас Fight Hub TV.

Гарсия и Хейни должны подраться за титул WBC super в первом легком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.

Девин Хейни
Нейт Диас
UFC
ММА
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