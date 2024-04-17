Деонтей Уайлдер: «Бой с Чжан Чжилэем — это мой последний шанс»

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) намекнул, что завершит карьеру в случае поражения от Чжана Чжилэя (26-2).

«Сейчас я нахожусь на том этапе, когда я сужаю круг возможных соперников. Этот бой я рассматриваю как свой последний, как свой последний шанс. Именно так я его и воспринимаю. Я просто должен стать тем Уайлдером, которым являюсь.

На этот раз я не буду играть, мне нечего терять. Я многое потерял в своей жизни, включая самых близких людей, поэтому мне кажется, что мне больше нечего терять», — сказал Уайлдер на пресс-конференции.

Уайлдер и Чжилэй подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.