Бивол: «Сейчас нет возможности провести бой в России»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол оценил возможность проведения поединка в России.

«Сейчас, если реально смотреть — такой возможности нет. Соперник не поедет? Да даже не то, что соперник. Просто нет разрешения организации [WBA] по-моему», — сказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».

1 июня Бивол проведет бой с соотечественником Артуром Бетербиевым за званием абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок состоится в Эр-Рияде.