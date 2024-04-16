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Бивол: «Сейчас нет возможности провести бой в России»

Руслан Минаев
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол оценил возможность проведения поединка в России.

«Сейчас, если реально смотреть — такой возможности нет. Соперник не поедет? Да даже не то, что соперник. Просто нет разрешения организации [WBA] по-моему», — сказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».

1 июня Бивол проведет бой с соотечественником Артуром Бетербиевым за званием абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок состоится в Эр-Рияде.

Бокс
Дмитрий Бивол
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