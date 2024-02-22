Эксперт оценил вероятность боя Сауля Альвареса и чемпиона в среднем весе Алимханулы

Британский эксперт Тейлор О`Хиггинс оценил вероятность боя между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Жанибеком Алимханулы.

«Честно говоря, я не удивлюсь, если Альварес проведет следующие несколько лет своей карьеры, дерясь с такими бойцами, как Мунгия, Чарло, Адамес и Алимханулы вместо того, чтобы вступить в бой с Бенавидесом или снова отправиться на «север», в весовую категорию до 175 фунтов», — приводит Sports.kz слова эксперта.

30-летний уроженец Алматы Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. За карьеру он провел 15 боев и не потерпел ни одного поражения.