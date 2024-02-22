Хулио Сесар Чавес: «Сауль Альварес имеет право драться с тем, с кем захочет»

Хулио Сесар Чавес считает, что Сауль Альварес может драться с кем захочет

Экс-чемпион в трех весовых категориях Хулио Сесар Чавес (107-6) не считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) уклоняется от боя с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (28-0).

«Канело не от кого не убегает. Рано или поздно он будет драться Бенавидесом, и это бой, который все хотят увидеть, — приводит слова Чавеса BoxingScene. — То, что сделал Канело, просто невероятно. По правде говоря, я не могу плохо отзываться о Канело, потому что он очень уважительно относился ко мне. Он честно заработал все, что получил. Он имеет право драться с тем, с кем захочет.

Бенавидес — очень высокий боец и довольно сильный для этого дивизиона, и это бой, который будет сложным даже для Канело. Он очень тяжелый».

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.