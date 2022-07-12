В Москве участились угоны автомобилей Hyundai и Kia

В Москве стали чаще угонять автомобили Hyundai и Kia. По данным компании «АльфаСтрахование», именно эти марки транспортных средств заняли восемь мест в топ-10 по итогам первого полугодия 2022 года.

Анализ проводили на основе данных обращений застрахованных клиентов по каско в период с января по июнь. При этом автомобили корейских брендов по количеству угонов обошли японские машины.

Рейтинг угоняемости возглавили Hyundai Santa Fe и седан Sonata (13 процентов). Далее располагаются Hyundai Solaris, Creta, Tucson и Palisade, Kia Sportage и Sorento, BMW X7 и Ford Focus (по 7 процентов). В топ-10 не попали, но также пользуются спросом среди злоумышленников Range Rover, Lexus LX и Toyota Camry.

Ранее эксперт предупредил о новых схемах угона автомобилей.