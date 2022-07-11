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Сегодня, 08:30

Эксперт предупредил о новых схемах угона автомобилей

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Угону больше всего подвержены японские и корейские автомобили.
Фото Global Look Press

Автоэксперт Максим Шелков рассказал о новых схемах угона автомобилей, которые сегодня набирают популярность в России. Они заключаются в том, что мошенник при осмотре подменяет или же прописывает в памяти автомобиля дополнительный ключ.

«Знаю случаи, когда люди приезжали как покупатели и просили показать оба ключа под предлогом, что машину нужно будет страховать по каско. После этого они специально отвлекают продавца и оригинальный ключ подменяют на «болванку». После с помощью украденного оригинального ключа автомобиль заводят и угоняют», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

При этом, по словам Шелкова, к такому виду угона больше всего подвержены транспортные средства японских и корейских марок. Исключение составляют машины, которые были выпущены после 2020 года.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал об изменениях цен на машины в 2022 году.

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