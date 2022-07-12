АвтоВАЗ возобновил производство упрощенной LADA Granta Cross

Российская компания АвтоВАЗ заявила, что возобновляет производство автомобилей LADA Granta Cross Classic'22.

«Granta Cross отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке, — говорится в сообщении пресс-службы компании. — Кузов будет защищен функциональным обвесом из пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье».

Помимо этого Granta Cross будет оснащена электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, электроприводом, обогревом наружных зеркал и бортовым компьютером.

Известно, что стоимость на эти автомобили будет начинаться от 722 300 рублей.

В начале лета АвтоВАЗ возобновил сборку упрощенной LADA Granta Classic 2022. Позже стало известно о производстве спортивной версии Drive Active. Российская компания также планирует в ближайшее время выпускать Niva Legend и Niva Travel.

Ранее АвтоВАЗ объявил скидки на покупку упрощенной LADA Granta.